Španci preiskujejo izbruh opičjih koz na Kanarskih otokih, povezan s festivalom

Do sobote je bilo v laboratorijih po svetu potrjenih že 92 primerov opičjih koz, še 28 je bilo sumov na to bolezen, navaja Svetovna zdravstvena organizacija. Primeri so bili do zdaj potrjeni v 14 državah, ki za to bolezen niso endemične. O sumu na bolezen po novem poročajo tudi s Kanarskih otokov in iz Grčije, prve okužbe pa so medtem potrdili tudi v Švici in Izraelu.

O opičjih kozah poročajo iz 14 držav, ki niso endemične za ta virus, v treh regijah WHO. Epidemiološke preiskave se nadaljujejo, a zaenkrat ni bila potrjena povezava s potovanji na endemična območja. Trenutne informacije kažejo, da so primeri v glavnem, ne pa izključno, prepoznani pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Pomoč so večinoma poiskali v zdravstvenih domovih. Okužbi naj bi bili sicer najbolj izpostavljeni tisti, ki imajo tesen fizični kontakt z okuženo osebo, ki že kaže simptome. Belgija je postala prva država, ki je uvedla obvezno karanteno za vse osebe s potrjeno okužbo z opičjimi kozami. Izolirati se morajo za 21 dni. V zadnjem valu okužb doslej ni bil zabeležen primer smrti, povezan s to boleznijo. Zahodnoafriški tip virusa, ki je bil potrjen pri vseh odkritih primerih, namreč povzroča blažjo obliko bolezni. A zaradi atipičnega širjenja bolezni, WHO poziva h krepitvi ozaveščanja, intenzivnega prepoznavanja primerov bolezni ter izolaciji obolelih ob ustrezni zdravstveni obravnavi. Prav tako poziva k sledenju kontaktom za preprečevanje nadaljnjega širjenja. icon-expand Gran Canaria FOTO: Shutterstock Španija medtem preučuje skupek okužb z opičjimi kozami na priljubljenem turističnem otoku Gran Canaria, je poročal časnik El Pais. Do izbruha naj bi prišlo v okviru Festivala ponosa Maspalomas, ki se je na otoku dogajal od 5. do 15. maja in se ga je udeležilo okoli 80.000 ljudi iz Španije in drugih držav. Virus naj bi odkrili pri moških iz Madrida in sosednjega otoka Tenerife, pa tudi pri Italijanih. Vsi so potrdili, da so se udeležili festivalskih slavij. V Madridu so že v petek zaprli tudi savno, ki je bila prepoznana kot možen prostor okužbe. O prvem sumu poročajo tudi iz Grčije. Tamkajšnja nacionalna zdravstvena organizacija EODY je v soboto potrdila, da preiskujejo prvi morebiten primer okužbe, a ga še niso dokončno potrdili. Okužen bi lahko bil angleški turist, ki je bil z asimptomatskim spremljevalcem sprejet v bolnišnico Atikon.