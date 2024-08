Potapljači v trupu ladje, namenjene v Slovenijo, našli kokain

Akcijo sta v Las Palmasu na Gran Canarii izvedli španska policija in davčna uprava. Potapljači so ob vplutju v pristanišče ladjo pregledali in v njenem trupu našli 12 nepremočljivih vreč z drogo.

"Na podlagi podvodnega pregleda ladijskega trupa, ki jo je izvedla posebna skupina za podvodne dejavnosti civilne garde iz Las Palmasa, je bilo odkritih dvanajst nepremočljivih vreč. Nameščene so bile v hladilnem sistemu in z vrvjo pritrjene na rešetko. V prostorih civilne garde so opravili testiranje vsebine in ugotovili, da gre za kokain v skupni teži 289 kilogramov, razporejen v tolikšnem številu paketov," je sporočilo špansko notranje ministrstvo.