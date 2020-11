Španci razgrabili božične loterijske srečke s covidno številko

Kot po pisanju španskih medijev poročajo iz najbolj znane prodajalne loterijskih srečk v Španiji, madridskega kioska Dona Manolita, kjer srečke prodajajo že več kot stoletje, je bila ta številka hitro povsem razprodana. Letošnje srečke med Španci zelo priljubljenega Debelinka so sicer v prodaji od julija in ljudje jih še naprej množično kupujejo, tako kot vsako leto, a tistih s številko 14320 že dolgo ni več na voljo.

Kot je povedal eden od zaposlenih v kiosku Dona Manolita, kjer so sicer v zgodovini prodali največ listkov z glavnim dobitkom, so jih ljudje množično klicali in spraševali po srečkah z omenjeno številko. Na začetku jim ni bilo jasno, zakaj ravno ta številka, nato pa jim je ena od strank le pojasnila ozadje. V kiosku Dona Manolita so imeli sicer 60 listkov s to številko in vse so prodali v prvih dveh dneh, je povedal Bosco Castillejo.