Španci v omejitve cen najemnin, v Avstriji milijarda evrov za stanovanja

Špansko ministrstvo za stanovanja je v torek predstavilo enega najbolj pričakovanih ukrepov, s katerim želijo omejiti cene najemnin, ki so v zadnjih letih poletele v nebo. Avtonomne španske skupnosti bodo lahko odslej v občinah, kjer je to potrebno, razglasile t. i. obremenjena območja in posegle na trg nepremičnin. Pri tem se bodo ravnale po referenčnem indeksu, ki določa zgornjo mejo cen najema.

Državni sekretar na ministrstvu David Lucas je ob predstavitvi ukrepa navedel primer najemniškega stanovanja na ulici Sant Crist v Barceloni, ki se oddaja za 1827 evrov na mesec. Na podlagi novega ukrepa bi lahko maksimalna najemnina za to stanovanje znašala 951 evrov. V Madridu bi se morale cene najema na podlagi indeksa znižati za do 60 odstotkov, poroča El mundo.

Sistem določanja najvišjih cen sicer upošteva leto izgradnje, površino stanovanja, energetsko izkaznico, skupne prostore in denimo ali ima stavba garažo, dvigalo ter bazen. Indeks bo obvezujoč za fizične oz. pravne osebe, ki imajo v lasti več kot 10 nepremičnin, ter za vse osebe, ki bodo na trg dale stanovanje, ki je bilo vsaj pet let prazno. Ostali najemodajalci bodo morali zamrzniti ceno oz. bo dvig omejen na maksimalno tri odstotke.

Na podlagi stanovanjskega zakona so obremenjena območja tista, kjer povprečni stroški kredita ali najemnine skupaj s stroški presegajo 30 odstotkov povprečnega dohodka gospodinjstva. Vlada si želi na teh območjih umiriti (pre)visoke cene, ki so posledica špekulacij in pomanjkanja cenovno dostopnih stanovanj.

Zakon sicer predvideva določene davčne ugodnosti za tiste, ki stanovanje oddajo mladim ali pa znižajo ceno najema za pet odstotkov, poroča RTVE.