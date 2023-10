Za gasilce vemo, da so vedno pripravljeni pomagati, tudi če ne gre za življenje in smrt. Tako so španski gasilci pomagali moškemu, ki mu je iz rok naravnost v reko padel telefon. Sreča v nesreči, saj so tamkajšnji gasilci ravno vadili reševanje iz vode s pomočjo vodnih skuterjev. Akcija je bila bliskovita, telefon so mu vrnili v rekordnih 10 minutah.