Španec v invalidskem vozičku tihotapil več kot 13 kilogramov kokaina

Enota italijanske policije z izurjenimi psi je na letališču Milano Malpensa opravljala pregled potnikov, ki so prileteli iz Dominikanske republike in njihove prtljage. V preteklosti so omenjeno letalsko povezavo kriminalci že uporabljali za tihotapljenje drog, so sporočili iz finančne policije.

Pes je policiste najprej opozoril na potnika, zato so mu pregledali osebno prtljago, v kateri pa niso našli ničesar. Vendar se pregled tu ni končal in policija se je odločila, da bodo potniku temeljito pregledali še invalidski voziček. Opozorila psa niso bila zaman, saj so pod razrezanim oblazinjenim sedežem našli več paketov kokaina.

Policija je sporočila, da je bil na vozičku španski državljan, ki je osebje na letališču celo prosil, naj mu pomagajo pri transportu po letališču. Ko je policija opravljala pregled, je Španec z vozička vstal in hodil brez kakršnekoli opore. A ni odšel daleč, saj ga je policija pridržala in pripeljala v pripor, kjer bo ostal do konca preiskave.

Pod in v sedežu so našli kar 11 paketov kokaina, ki so skupaj tehtali 13,3 kilograma. Po ocenah policije bi kriminalci z zaseženo pošiljko lahko zaslužili približno 1,4 milijona evrov.