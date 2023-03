Španija: 26 evropskih milijonov za nesmiseln in škodljiv projekt?

Povezati nameravajo smučišči Astún-Candanchú in Formigal tik ob meji s Francijo, žičnica pa bo speljana prek ledeniške doline Canal Roya. "To je območje izjemnega naravnega bogastva in služi kot zeleni koridor za prehod živalskih populacij, kot so bradati jastrebi in druge živalske vrste, značilne za to območje," je pojasnila pravi Marina Gros, predstavnica Ekologov v akciji. Gre za eno od petih okoljevarstvenih organizacij, ki so, potem ko jim doma projekta ni uspelo ustaviti, v Bruselj poslale svoje delegacije, da bi zagotovile novo presojo ali pa vsaj strožji nadzor, poroča Euronews.