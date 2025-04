Med mrkom obstala na vlaku, za pot do letališča plačala skoraj 600 evrov

V večjem delu Španije in Portugalske so v ponedeljek sredi dneva ugasnile luči, kar je bil najhujši izpad električne energije, kar so jih kdaj zabeležili na Iberskem polotoku. Oskrbo z elektriko so do torka v obeh državah znova vzpostavili. Vzrok izpada še ni znan, so pa pristojni v torek izključili možnost kibernetskega napada.

Na Iberskem polotoku, eni najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Evropi, tudi že pred glavno poletno sezono te dni počitnikuje ogromno turistov. Številnim so se ob električnem mrku potovalni načrti povsem sesuli, saj je obstal tudi javni potniški promet, odpovedali so številne lete.

Mlad par iz Azije je ob izpadu električne energije za kar 11 ur, brez hrane, obstal na vlaku 320 kilometrov stran od Barcelone, od koder bi moral poleteti proti Kanadi.

Ker sta imela letalski karti kupljeni že vnaprej, jima ni ostalo drugega, kot da sta za prevoz prek platforme Uber do letališča v Barceloni plačala vrtoglavih 560 evrov. K sreči sta si znesek razdelila še z enim parom, ki se mu je prav tako mudilo na letališče, sta povedala za britanski BBC. Na letališče sta prišla še pravočasno, sta pa morala izpustiti ogled Barcelone. "Španija je čudovita dežela, vendar nevarna. Izkušnja je bila popolna zmešnjava, ki naju je izčrpala," sta opisala neprijetno izkušnjo iz Španije.

Potniki, ki so ostali na vlaku, so se morali odločiti, ali bodo prespali kar na železniški postaji v Zaragozi ali pa so si morali sami posikati nastanitev v bližini.