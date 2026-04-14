Tujina

Španija in Kitajska za tesnejše odnose času globalnega kaosa

Peking, 14. 04. 2026 11.58 pred 51 minutami 2 min branja 14

Avtor:
STA D.L.
Pedro Sanchez in Ši Džinping

Kitajska in Španija sta se zavezali, da bosta poglobili odnose ter varovali svetovni mir v okviru mednarodnega reda, ki ga je kitajski predsednik Ši Džinping v izjavi na srečanju s španskim premierjem Pedrom Sanchezom v Pekingu označil za "razpadajočega". V času globalnega kaosa je opozori pred vrnitvijo "zakona džungle" v mednarodne odnose.

Voditelja sta se sestala na drugi dan Sanchezovega obiska na Kitajskem. Španski premier Pedro Sanchez želi vzpostaviti Španijo kot most med Pekingom in Evropsko unijo v času napetih odnosov med Unijo in ZDA. 

Ši Džinping je po poročanju kitajske državne televizije CCTV ocenil, da bi Kitajska in Španija morali okrepiti sodelovanje v luči globalnega kaosa in nemirov ter "boja med pravičnostjo in silo".

"Tako Kitajska kot Španija sta načelni državi, ki zagovarjata pravičnost. Morali bi okrepiti komunikacijo, utrditi medsebojno zaupanje in tesno sodelovati, da bi se uprli nazadovanju sveta k zakonu džungle," je dejal. Po njegovem mnenju bi morali državi tudi izkoristiti priložnosti za sodelovanje na področju trgovine, novih energij in tehnologije.

Kitajsko-španski pogovori
FOTO: Profimedia

Na novinarski konferenci po pogovorih je Sanchez ocenil, da bi Peking lahko imel pomembno vlogo pri iskanju diplomatske rešitve za končanje bližnjevzhodne vojne. "Vsako prizadevanje, ki ga lahko vložimo, zlasti če prihaja iz držav, ki so sposobne dialoga in ki niso aktivno sodelovale v tej nezakoniti vojni... Menim, da so ta prizadevanja ne le dobrodošla, ampak tudi resnično nujna," je dejal.

Ši pa je pozval k "popolnemu" spoštovanju suverenosti držav na Bližnjem vzhodu in zagotovil, da bo Peking še naprej igral konstruktivno vlogo v prizadevanjih za mir.

Po besedah Sancheza sta s kitajskim predsednikom govorila tudi o potrebi po reformi mednarodnega reda, da bi postal "veliko bolj vključujoč, reprezentativen in demokratičen" ter tako "bolje upošteval večpolarnost današnjega sveta". Meni, da je krepitev odnosov s Kitajsko v interesu Španije in Evrope, in da bi bilo treba graditi mostove. "Želimo aktivno prispevati k oblikovanju novega svetovnega reda," je dejal.

To je bil četrti uradni obisk Sancheza na Kitajskem v zadnjih štirih letih. Španski premier si prizadeva okrepiti gospodarske vezi z drugim največjim gospodarstvom na svetu.

Viri v španski vladi so povedali, da je bi glavni cilj obiska zagotovitev boljšega dostopa za španske kmetijske in industrijske izdelke na kitajski trg ter raziskati možnosti za skupna podjetja v tehnološkem sektorju.

kitajska španija Ši Džinping pedro sanchez

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
14. 04. 2026 13.26
EU lahk gravitira sam še proti Kitajski in Rusiji če želi preživeti.USA z Izraelom in Black cube jo bo uničila tko kot vse drugače misleče
Noleani
14. 04. 2026 13.24
A ni Sancezova zena osumljena in se ji v Španiji sodi za vec korupcijskih goljufij in ponaverbe denrja? Zdaj se pa pajdasi s Kitajsko vse je jasno.
Wolfman
14. 04. 2026 13.23
Lahko je reči Špancem, kateri so surovo obračunali z izraelskimi židi v času inkvizocije in posledično vso španijo.
JApajaDAja
14. 04. 2026 13.17
kako pa kaj ga.sanchez pred španskim pravosodjem kotira?
Wolfman
14. 04. 2026 13.17
Poteza tedna. Tudi Putina že vidim poleg. Bravo še enkrat.
14. 04. 2026 13.16
ko si proti trumpo, pride kitajc
ivan z Doba
14. 04. 2026 13.06
Pametni Španci.
Roadkill
14. 04. 2026 12.53
Španci so zakon
kovanec
14. 04. 2026 12.53
Španija si tlakuje pravo pot.
Roadkill
14. 04. 2026 12.58
To je prihodnost. Kitajska je prihodnost. "Gibanje Mi, socialisti!, ki ga vodi Miha Kordiš, zagovarja zunanjo politiko, ki ni usmerjena proti Kitajski ali Rusiji. Nasprotno, poudarjajo, da "nas ne ogroža Kitajska" in kritizirajo zahodne države ter EU kot del problema, s čimer nakazujejo prostor za drugačno, bolj neodvisno sodelovanje"
Kranjski domoljub
14. 04. 2026 12.45
Pomen terorist pomeni da nekdo uporabljaja nezakonito nasilje in ustrahovanje, zlasti proti civilistom, za doseganje političnih ciljev. Izrael je ubil 50.000(15.000 otrok) palestincev, hamas pa 800 izraelskih civlistov. Hezbolla je ubil 100-200 izraelskih civilistov, izrael pa je ubil 21.000 libanonskih civlistov. Izarel je ukradel 90% palestine in do zdej 15% libanona. Ukradel je tudi 10% sirije. Je zdej jasno kdo je tukaj terorist ali bo našim novinarjem treba res narisat plava očesa da se začnejo zavedat kakšno teoristično-fašistično tvorbo to oni podpirajo.
Kranjski domoljub
14. 04. 2026 12.45
Kaki luserčki delajo na 24 blokiral so takoj židovski članek da se nebi slučajno zamerli svojemu šefu bolano
Rafael Kramar
14. 04. 2026 12.45
Pomagat pojdite raje Trumpu, izdajalci nehvaležni!
kovanec
14. 04. 2026 12.50
Ne trosi te krame po spletu.
