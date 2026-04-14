Španija in Kitajska za tesnejše odnose času globalnega kaosa

"Tako Kitajska kot Španija sta načelni državi, ki zagovarjata pravičnost. Morali bi okrepiti komunikacijo, utrditi medsebojno zaupanje in tesno sodelovati, da bi se uprli nazadovanju sveta k zakonu džungle," je dejal. Po njegovem mnenju bi morali državi tudi izkoristiti priložnosti za sodelovanje na področju trgovine, novih energij in tehnologije.

Ši Džinping je po poročanju kitajske državne televizije CCTV ocenil, da bi Kitajska in Španija morali okrepiti sodelovanje v luči globalnega kaosa in nemirov ter "boja med pravičnostjo in silo".

Voditelja sta se sestala na drugi dan Sanchezovega obiska na Kitajskem. Španski premier Pedro Sanchez želi vzpostaviti Španijo kot most med Pekingom in Evropsko unijo v času napetih odnosov med Unijo in ZDA.

Na novinarski konferenci po pogovorih je Sanchez ocenil, da bi Peking lahko imel pomembno vlogo pri iskanju diplomatske rešitve za končanje bližnjevzhodne vojne. "Vsako prizadevanje, ki ga lahko vložimo, zlasti če prihaja iz držav, ki so sposobne dialoga in ki niso aktivno sodelovale v tej nezakoniti vojni... Menim, da so ta prizadevanja ne le dobrodošla, ampak tudi resnično nujna," je dejal.

Ši pa je pozval k "popolnemu" spoštovanju suverenosti držav na Bližnjem vzhodu in zagotovil, da bo Peking še naprej igral konstruktivno vlogo v prizadevanjih za mir.

Po besedah Sancheza sta s kitajskim predsednikom govorila tudi o potrebi po reformi mednarodnega reda, da bi postal "veliko bolj vključujoč, reprezentativen in demokratičen" ter tako "bolje upošteval večpolarnost današnjega sveta". Meni, da je krepitev odnosov s Kitajsko v interesu Španije in Evrope, in da bi bilo treba graditi mostove. "Želimo aktivno prispevati k oblikovanju novega svetovnega reda," je dejal.

To je bil četrti uradni obisk Sancheza na Kitajskem v zadnjih štirih letih. Španski premier si prizadeva okrepiti gospodarske vezi z drugim največjim gospodarstvom na svetu.

Viri v španski vladi so povedali, da je bi glavni cilj obiska zagotovitev boljšega dostopa za španske kmetijske in industrijske izdelke na kitajski trg ter raziskati možnosti za skupna podjetja v tehnološkem sektorju.