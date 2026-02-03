Naslovnica
Tujina

Španija in Portugalska omejujeta dostop do družbenih omrežij

Madrid, 03. 02. 2026 14.17 pred 2 urama 3 min branja 4

Avtor:
L.M. STA
Kako otrokom varno predstaviti družbena omrežja?

Državam, ki si po zgledu Avstralije prizadevajo za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij, sta se pridružili Španija in Portugalska. Španski premier Pedro Sánchez je napovedal, da bodo zakon sprejeli prihodnji teden. Na Portugalskem je ustrezen predlog v parlament v ponedeljek vložila skupina poslancev.

Španija bo po besedah Pedra Sáncheza prepovedala dostop do družbenih omrežij, mlajšim od 16 let, da bi jih zaščitila pred škodljivimi vsebinami.

"Danes so naši otroci izpostavljeni prostoru, v katerem nikoli ni bilo mišljeno, da bi se morali znajti sami. Prostoru zasvojenosti, zlorab, pornografije, manipulacije, nasilja," je na mednarodnem srečanju na Dunaju dejal Sánchez. Zakonodaja bo od platform zahtevala učinkovite sisteme preverjanja starosti, da se prepreči registracija mladoletnih. Kot je povedal, ima Sánchez v mislih resnične ovire, ne le potrditvena polja, poroča Politico.

Španska prepoved dostopa do družbenih omrežij za mladoletnike je del širšega svežnja ukrepov, s katerimi želi vlada po besedah premierja "ponovno prevzeti nadzor" nad digitalnim prostorom. Sánchez poudarja, da vlade ne smejo več ignorirati škodljivih in strupenih vsebin, ki se širijo po spletu, ter da je potrebna odločnejša regulacija digitalnih platform.

Španski premier Pedro Sanchez
Španski premier Pedro Sanchez
FOTO: Aljoša Kravanja

Kot piše Politico, je med predlaganimi ukrepi zakonodaja, ki bi vodilne predstavnike družbenih omrežij naredila pravno odgovorne za nezakonite vsebine na njihovih platformah. Predvidena je tudi uvedba orodij za spremljanje širjenja dezinformacij, sovražnega govora in otroške pornografije ter kriminalizacija manipulacije algoritmov in namernega povečevanja dosega nezakonitih vsebin. Sánchez opozarja, da širjenje sovraštva in dezinformacij ne sme biti več dobičkonosno ter da morajo platforme za to nositi pravne, finančne in etične posledice.

Njegova koalicijska vlada v parlamentu nima večine in zakone včasih sprejema s težavo.

Zakonodajni predlog, ki bi onemogočil dostop do družbenih omrežij mlajšim od 16 let, je v ponedeljek prišel v portugalski parlament. Vložila ga je skupina poslancev vladajočih socialdemokratov.

"Digitalna polnoletnost za avtonomen dostop do platform, storitev, iger in aplikacij, ki jih pokriva ta zakon, je določena pri 16 letih," piše v predlogu, ki ga povzema AFP.

Vlagatelji se sklicujejo na znanstvene ugotovitve, da lahko prezgodnja uporaba teh orodij ovira normalen socialni in kognitivni razvoj otrok.

Družbena omrežja (slike so simbolične)
Družbena omrežja (slike so simbolične)
FOTO: Shutterstock

Najstniki med 13. in 16. letom bi lahko družbena omrežja uporabljali s soglasjem staršev, platforme pa bi morale ta dovoljenja in starost uporabnikov preverjati s sistemom, skladnim s programsko opremo, ki jo uporablja portugalska vlada, še izhaja iz predloga.

Po decembrski uvedbi prepovedi dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 16 let v Avstraliji se v Evropi krepi pritisk za podobne ukrepe. Med vodilnimi so Francija, Danska in Grčija, ki si želijo tudi enotnega delovanja na ravni EU.

Ti ukrepi se umeščajo v širši evropski okvir, ki ga določa Zakon EU o digitalnih storitvah, ta pa platformam nalaga obveznost zmanjševanja tveganj, povezanih s škodljivimi spletnimi vsebinami. Evropska komisija sodeluje z državami članicami pri zaščiti otrok na spletu in je odgovorna za nadzor nad največjimi platformami, navaja Politico. Decembra je zato Elonu Musku naložila 120 milijonov evrov globe zaradi kršitev obveznosti preglednosti, preiskava glede preprečevanja širjenja nezakonitih vsebin in dezinformacij pa še poteka.

Delavec_Slo
03. 02. 2026 16.40
O pri nas pa spodbujamo to!
Odgovori
+1
1 0
Fery Zaka
03. 02. 2026 16.30
Mularija naj toži politike zaradi diskriminacije. Tako je, če vladajo starci. In vedno bodo. Pa sem tudi jaz že star, da ne bo pomote. Ampak ne vsiljujem mlajšim mojih fašističnih nazorov.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
03. 02. 2026 15.55
Kaj pa mi odrasli smo pa kanon futer ?
Odgovori
+1
1 0
Špica
03. 02. 2026 14.41
pravilno.
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
