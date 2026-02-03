Španija in Portugalska omejujeta dostop do družbenih omrežij

Španija bo po besedah Pedra Sáncheza prepovedala dostop do družbenih omrežij, mlajšim od 16 let, da bi jih zaščitila pred škodljivimi vsebinami. "Danes so naši otroci izpostavljeni prostoru, v katerem nikoli ni bilo mišljeno, da bi se morali znajti sami. Prostoru zasvojenosti, zlorab, pornografije, manipulacije, nasilja," je na mednarodnem srečanju na Dunaju dejal Sánchez. Zakonodaja bo od platform zahtevala učinkovite sisteme preverjanja starosti, da se prepreči registracija mladoletnih. Kot je povedal, ima Sánchez v mislih resnične ovire, ne le potrditvena polja, poroča Politico. Španska prepoved dostopa do družbenih omrežij za mladoletnike je del širšega svežnja ukrepov, s katerimi želi vlada po besedah premierja "ponovno prevzeti nadzor" nad digitalnim prostorom. Sánchez poudarja, da vlade ne smejo več ignorirati škodljivih in strupenih vsebin, ki se širijo po spletu, ter da je potrebna odločnejša regulacija digitalnih platform.

Španski premier Pedro Sanchez FOTO: Aljoša Kravanja

Kot piše Politico, je med predlaganimi ukrepi zakonodaja, ki bi vodilne predstavnike družbenih omrežij naredila pravno odgovorne za nezakonite vsebine na njihovih platformah. Predvidena je tudi uvedba orodij za spremljanje širjenja dezinformacij, sovražnega govora in otroške pornografije ter kriminalizacija manipulacije algoritmov in namernega povečevanja dosega nezakonitih vsebin. Sánchez opozarja, da širjenje sovraštva in dezinformacij ne sme biti več dobičkonosno ter da morajo platforme za to nositi pravne, finančne in etične posledice. Njegova koalicijska vlada v parlamentu nima večine in zakone včasih sprejema s težavo. Zakonodajni predlog, ki bi onemogočil dostop do družbenih omrežij mlajšim od 16 let, je v ponedeljek prišel v portugalski parlament. Vložila ga je skupina poslancev vladajočih socialdemokratov. "Digitalna polnoletnost za avtonomen dostop do platform, storitev, iger in aplikacij, ki jih pokriva ta zakon, je določena pri 16 letih," piše v predlogu, ki ga povzema AFP. Vlagatelji se sklicujejo na znanstvene ugotovitve, da lahko prezgodnja uporaba teh orodij ovira normalen socialni in kognitivni razvoj otrok.

Družbena omrežja (slike so simbolične) FOTO: Shutterstock