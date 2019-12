Španija mora izpustiti političnega zapornika Junquerasa

Odločilo je tudi, da imuniteta za potovanje predvideva ukinitev začasnega pridržanja, ki je bilo uvedeno pred razglasitvijo izvolitve za evropskega poslanca, da bi ta oseba lahko potovala na ustanovno sejo. Če pristojno sodišče meni, da bi morala oseba ostati pridržana, mora čim prej zaprositi Evropski parlament, naj ji odvzame imuniteto, so še sporočili s sodišča.

Kot je razsodilo sodišče, oseba, ki je izvoljena v Evropski parlament, status evroposlanca pridobi ob razglasitvi izidov volitev in tako uživa imuniteto, ki ji pripada na tem položaju. To obsega tudi imuniteto za potovanje na seje parlamenta, vključno z ustanovno.

Španija mora iz zapora izpustiti evropskega poslanca, obsojenega katalonskega politika Oriola Junquerasa , in mu omogočiti, da prevzame poslanski mandat. Kot je sporočilo sodišče Evropske unije v Luksemburgu, poslancu namreč pripada imuniteta.

Sodišče je tako pritrdilo mnenju generalnega pravobranilca Macieja Szpunarja, ki je sredi novembra sporočil, da Junquerasu imuniteta pripada, dokler mu je Evropski parlament ne odvzame. Nekdanjemu katalonskemu podpredsedniku so namreč sodili in ga obsodili, še preden se je parlament lahko izrekel o njegovi imuniteti.

Za evropskega poslanca je bil Junqueras izvoljen na majskih volitvah, kar je uradno potrdila tudi španska volilna komisija. V času evropskih volitev je bil v priporu, kjer je čakal na sodbo španskega vrhovnega sodišča. To mu ni dovolilo, da bi po volitvah zapustil pripor in prisegel kot evropski poslanec, tako da v skladu s špansko ustavo ni mogel prevzeti mandata. Njegov poslanski položaj je zato španska volilna komisija razglasila za praznega.

Julija je špansko sodišče Sodišče EU v Luksemburgu zaprosilo za mnenje, ali Junqueras uživa poslansko imuniteto, čeprav ni prisegel kot evropski poslanec.

Nekdanji katalonski podpredsednik je ostal v domovini in bil sredi oktobra zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsojen na 13 let zapora.