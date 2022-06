Španija na udaru vročinskega vala, Francija se nanj pripravlja

V Španiji so letos zabeležili najbolj vroč maj v zadnjih sto letih, je dejal tiskovni predstavnik španske meteorološke agencije Ruben del Campo. Prihajajoči vročinski val bo po njegovi oceni postregel z "ekstremnimi temperaturami", ki bi lahko vztrajale vse do konca tedna.

Po oceni del Campa naj bi se živo srebro v številnih španskih mestih čez dan povzpelo nad 40 stopinj Celzija, ponoči pa naj se ne bi spustilo pod 20 stopinj Celzija. "Ta ekstremna vročina ni normalna za ta spomladanski čas," je dodal del Campo. Razlog zanjo je pripisal globalnemu segrevanju.

Vročinski val bo v naslednjih dneh zajel tudi druge dele Evrope, predvsem Francijo, je še opozoril del Campo. To je potrdila tudi francoska meteorološka služba in napovedala, da bo vročinski val do torka zajel južne francoske regije in še dodatno okrepil sušo v večjem delu države, ki ogroža kmetijske pridelke.

V nekaterih francoskih departmajih v veljavi omejitve pri porabi vode

Od srede naprej bo v večjem delu Francije prevladovalo vroče vreme s temperaturami, ki lahko dosežejo tudi 38 ali celo 40 stopinj Celzija, je dejal vremenoslovec Frederic Nathan iz Meteo-France. Omejitve porabe vode že veljajo v 35 francoskih departmajih, komunalne službe pa pozivajo kmete, tovarne in ponudnike javnih storitev k zmerni porabi.

Znanstvene raziskave so že pokazale, da podnebne spremembe in globalno segrevanje povečujejo pogostost in intenzivnost vročinskih valov, ki jih bo v prihodnosti verjetno vedno več, ne glede na to, kako hitro bo človeštvo zmanjšalo svoje emisije ogljika. Desetletje med letoma 2011 in 2020 je bilo najtoplejše v moderni zgodovini.