Španija namerava omogočiti bolniško zaradi bolečih menstruacij

Če bi bil zakon sprejet, bi šlo za prvo tovrstno pravno podlago v Evropi, poroča britanski BBC . Do sedaj bolniško odsotnost zaradi bolečih menstruacij omogoča le peščica držav, med drugim Indonezija, Južna Koreja in Zambija.

Tridnevno odsotnost zaradi boleče menstruacije bi Španke lahko koristile s potrdilom zdravnika, izjemoma bi lahko bolniško odsotnost podaljšali na pet dni. Gre za širši pristop do obravnave menstruacije kot zdravstvenega stanja, je poročal španski časnik El Pais.

Tako naj bi tudi odpravili davek na dodano vrednost na menstrualne higienske pripomočke ter omogočili brezplačen dostop do higienskih pripomočkov v javnih ustanovah, kot so šole in zapori.

Olajšali bi tudi dostop do splava

Zakonodajni predlog je del širše zdravstvene reforme v Španiji, ki bo spremenil tudi zakonodajno podlago za umetno prekinitev nosečnosti. Tako 16- in 17-letnice ne bi potrebovale več dovoljenja staršev oz. skrbnikov, da opravijo splav. Zakonodajni predlog naj bi predstavili predvidoma prihodnji teden.