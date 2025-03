Španija napovedala vojno mladoletnikom, ki popivajo

Španska vlada je sprejela zakon, ki bo najstnikom zelo otežil dostop do alkoholnih pijač. Trgovine in lokali, ki so namenjeni mladini, ne bodo smeli prodajati alkohola in odrasli si opojne kapljice ne bodo smeli privoščiti tam, kjer so mladi v večini, sploh v izobraževalnih ustanovah, na športnih in koncertnih prizoriščih. Nov zakon omejuje tudi oglaševanje alkohola v bližini šol.