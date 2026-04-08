'Španija ne bo ploskala tistim, ki zažigajo svet', Slovenija pozdravila dogovor

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozdravil dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom. Hkrati je vse strani, vpletene v konflikt na Bližnjem vzhodu, pozval, naj spoštujejo dogovor in si prizadevajo za dolgoročni mir v regiji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen s podobnim sporočilom. Poudarila je, da dogovor prinaša "prepotrebno deeskalacijo", ter se zahvalila Pakistanu za posredovanje. "Zdaj je ključnega pomena, da se pogajanja za trajno rešitev tega konflikta nadaljujejo. V ta namen se bomo še naprej usklajevali z našimi partnerji," je dejala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je medtem ocenila, da dogovor ustvarja prostor za diplomacijo, ki bo vodila k dolgoročnemu sporazumu. Zagotovila je, da je EU pripravljena podpreti mirovna prizadevanja in da je v stiku s partnerji v regiji.

'Trenutek olajšanja', a Španija z jasnim sporočilom: Ne bomo ploskali

Britanski premier Keir Starmer je prepričan, da bo prekinitev ognja prinesla "trenutek olajšanja regiji in svetu". Še danes bo odpotoval na Bližnji vzhod, kjer se bo srečal z nekaterimi voditelji zalivskih držav in razpravljal o mirovnih prizadevanjih, poroča britanski BBC. "Skupaj s partnerji moramo storiti vse, kar je v naši moči, da podpremo in ohranimo to prekinitev ognja, jo spremenimo v trajni dogovor in ponovno odpremo Hormuško ožino," je dodal.

Macronov obisk letalonosilke Charles de Gaulle ob obali Cipra FOTO: AP

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz sta pozdravila razvoj dogodkov. Macron je ob tem opozoril, da mora dogovor veljati tudi za Libanon, Merz pa si želi, da bi v prihodnjih dneh s pogajanji dosegli trajni konec vojne. Dodal je, da bo Nemčija prispevala "k zagotavljanju svobode plovbe v Hormuški ožini". Dogovor so po poročanju tujih tiskovnih agencij pozdravile številne druge države, med njimi Avstralija, Nova Zelandija, Japonska, Kitajska in Irak. Omansko zunanje ministrstvo se je medtem zavzelo za trajno končanje vojne, svetovalec predsednika Združenih arabskih emiratov pa je sporočil, da je država z dogovorom iz vojne izšla kot zmagovalka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

No, nekoliko bolj ostri pa so v Španiji, ki je že od začetka vojne ohranjala kritično držo do ameriške in izraelske vloge v vojni. "Premirja so vedno dobra novica. Še posebej, če vodijo do pravičnega in trajnega miru. Vendar pa kljub trenutnemu olajšanju ne moremo pozabiti na kaos, uničenje in izgubljena življenja," je španski premier Pedro Sanchez zapisal na družbenem omrežju. Ob tem je bil jasen: "Španska vlada ne bo ploskala tistim, ki zažigajo svet, zgolj zato, ker so se zdaj pojavili z vedrom. Zdaj so potrebni diplomacija, mednarodno pravo in mir."

'Dogovor mora služiti kot izhodišče za trajnejše popuščanje napetosti'

Slovenija se je pridružila državam, ki so dogovor med ZDA in Iranom o prekinitvi ognja ter začasnem odprtju Hormuške ožine pozdravile. "Ta korak predstavlja pomembno priložnost za umiritev razmer in zmanjšanje tveganj za regionalno in globalno varnost, zlasti na področju energetske in prehranske stabilnosti," so sporočili z zunanjega ministrstva. Ob tem so poudarili, da mora biti dogovor v celoti spoštovan in dosledno izvajan ter služiti kot izhodišče za trajnejše popuščanje napetosti in politični proces. Vse strani so zato pozvali, naj ravnajo z največjo mero zadržanosti, v celoti spoštujejo mednarodno pravo, vključno z Ustanovno listino OZN, ter zagotovijo svobodo plovbe kot temeljno načelo mednarodnega reda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Slovenija poziva vse relevantne akterje, naj se konstruktivno vključijo v prizadevanja za zmanjševanje napetosti v regiji. V tem kontekstu verjamemo tudi, da se bo Izrael pridružil prizadevanjem za prekinitev ognja in umiritev razmer na vseh prizadetih območjih, vključno v Libanonu in na zasedenem palestinskem ozemlju," so zapisali. Menijo namreč, da lahko le vključujoč, usklajen in na pravilih temelječ pristop vodi do trajnostne stabilnosti v regiji. Slovenija bo še naprej podpirala diplomatska prizadevanja mednarodne skupnosti.

Kijev s pogledom na Rusijo

Kijev v luči premirja že pogleduje proti Rusiji ter izpostavlja vojno v svoji državi. ZDA je namreč pozval, naj zdaj pritisne na Rusijo za končanje vojne v Ukrajini. Pri tem je poudaril, da prekinitev ognja z Iranom kaže uspeh odločnosti ZDA. "Premirje je prava odločitev, ki vodi do konca vojne. Pomeni reševanje življenj, opustitev uničevanja mest in vasi ter omogočanje normalnega delovanja elektrarn in druge infrastrukture – in s tem zagotavlja čas in pogoje, potrebne za to, da diplomacija prinese rezultate," je na družbenem omrežju zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ob tem je dodal, da je Ukrajina vedno pozivala k premirju tudi v vojni, ki jo Rusija bije v Evropi. "Ukrajina Rusiji še enkrat sporoča: pripravljeni smo se odzvati enako, če bodo Rusi prenehali z napadi. Vsem je očitno, da lahko premirje ustvari prave predpogoje za sporazume," je dodal.

Izrael ni zadovoljen?