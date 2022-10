Španija ob podpori Europola razbila največjo "narkobanko" v Evropi

27. septembra je več kot 200 uslužbencev organov pregona izvedlo racije na skupno 21 lokacijah v španskih provincah Malaga in Toledo, pri čemer je bilo aretiranih 32 oseb in zaseženih skoraj tri milijone evrov kriminalnega premoženja. Med drugim so zasegli nekaj več kot 428.000 evrov v gotovini, 19 računov za kriptovalute v vrednosti 1,5 milijona evrov, enajst luksuznih vozil, 70 kilogramov hašiša, 1,2 tone marihuane in nasade z 995 sadikami marihuane. Že pred tem pa so oblasti med preiskavo zasegle 2,9 milijona evrov v gotovini.

Organizirane kriminalne združbe so lahko prek te mednarodno strukturirane finančne mreže opravljale plačila, prejemale sredstva in celo prale svoj zaslužek. Središče mreže je bilo špansko mesto Fuenlabrada.