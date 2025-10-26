Svetli način
Tujina

Španija obuja idejo: premikanje ur bi morali ukiniti

Strasbourg, 26. 10. 2025 21.46 | Posodobljeno pred 1 uro

Pred sedmimi leti se je v Evropski uniji razvnela živahna razprava, ali je premikanje ur sploh še smiselno. Veliki večini se ni zdelo, Evropski parlament pa je leta 2019 celo sprejel odločitev, da naj bi ga v dveh letih ukinili. Potem pa se ni zgodilo nič. Zdaj pa se razprava ponovno razplamteva, idejo je obudila Španija, ki zagovarja stališče, da "premikanje ure dvakrat na leto nima nobenega smisla več".

Premikanje ure
Premikanje ure FOTO: Shutterstock

Je premikanje ure na zimski in poletni čas sploh še smiselno? Energijskih prihrankov praktično ni več, zato pa težko prezremo vpliv na zdravje in dobro počutje ljudi, pa tudi na prometno varnost. Poleg tega je večina Evropejcev ukinitvi naklonjena. Tako je vsaj pokazala spletna anketa leta 2018, ko je Evropska komisija predlagala ukinitev. Odgovorilo je 4,6 milijona ljudi, za jih je glasovalo kar 84 odstotkov. 

Leta 2019 je Evropski parlament ukinitev, ki naj bi v veljavo stopila leta 2021, tudi izglasoval, potem pa se ni zgodilo nič. Znova se je izkazalo, da je težko doseči konsenz vseh evropskih držav. Nekatere, kot na primer Španija in Francija, so bile bolj naklonjene ohranitvi poletnega časa, druge, med njimi Poljska in Finska, bi imele zimskega, ki je bolj usklajen z naravnimi ritmi. 

Ideja je tako za več let obležala v predalih, zdaj pa jo nekatere države spet obujajo. Poljska, ki je v prvi polovici leta predsedovala Svetu EU, je napovedala, da bo temo uvrstila na dnevni red, podprla jo je tudi Evropska komisija. 

Zdaj pa je pobudo prevzela Španija. "Premikanje ure dvakrat na leto nima nobenega smisla več," je španski premier Pedro Sanchez odločen temu narediti konec. 

Španija je razpravo znova odprla v ponedeljek na srečanju ministrov za energetiko EU, v četrtek pa so o tem razpravljali tudi evropski poslanci v Strasbourgu, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Razpravo je odprl evropski komisar za promet Apostolos Cicikostas. "Moj cilj je, da se premaknemo naprej. Prišel je čas, da končno ustavimo vsakoletne sezonske spremembe ure," je poudaril v nagovoru. Dodal je, da je Evropska komisija že naročila podrobno študijo. Trenutni sistem "vpliva na vse nas, večino moti in drznim si celo reči, da škodi ljudem", je še dejal. 

Pozivi k ukinitvi premikanja ure so znova oživeli tudi v Združenem kraljestvu; že oktobra lani je organizacija British Sleep Society (Britansko združenje za spanje) vladi predlagala, naj temu po več kot sto letih naredi konec. Nabralo se je namreč že preveč znanstveno podprtih dokazov o škodljivosti premikanja ure. 

Naklonjen mu ni niti ameriški predsednik Donald Trump, ki je tik pred vrnitvijo v Belo hišo premikanje ure označil za "neumno" in napovedal, da ga namerava ukiniti. 

Sicer pa zimski in poletni čas pozna le okoli tretjina držav na svetu, tudi v Evropi pa obstaja ena, kjer ur ne premikajo – Islandija. 

premik ure poletni čas zimski čas Evropska unija Španija zdravje
