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Zakaj je Španija napadena z vseh strani?

Ljubljana, 09. 08. 2026 09.26 pred enim dnevom 7 min branja 118

Avtor:
Alenka Arko
Migranti v Ceuti

Prav zanimivo je, ko lahko nekoliko bolj od blizu gledaš, kako potekajo politična kupčkanja, pogajanja, kompromisi itd. Po hodnikih, pisarnah in dvoranah Evropskega parlamenta v Strasbourgu so se pred dvema letoma trdo pogajali okoli nove komisarske zasedbe bruseljske komisije. Vemo, da je bilo takrat veliko zapletov (za nekatere ti še danes niso končani) tudi okoli slovenskega komisarja oziroma komisarke. Ampak ker smo pač Slovenija, manjša riba, je to bolj zanimalo nas same.

Veliko več prepirov je bilo pri večjih državah, Franciji denimo, posebej pa je takrat desne kroge razburjala predlagana komisarka iz Španije, kandidatka vlade Pedra Sancheza. O njej so nasprotniki govorili skoraj tako, kot da bi se v Strasbourgu pojavil kakšen mali Stalin, minus njegovi, kot so nekoč njegovi častilci menili, prikupni brki. Verjetno zato, ker je bila kandidatka že od prej znana kot velika borka za podnebne ukrepe in zeleni prehod, povezan s socialnimi ukrepi.

Španija je nasploh že dolgo, prav gotovo pa vso Sanchezovo vladavino, trn v peti večini Evrope. Lahko bi na dolgo in široko analizirali razloge za to, lahko pa jih strnemo v nekaj stavkih.

Sanchezeve vlade ne marajo predvsem zato, ker je v veliko stvareh uspela ohraniti dostojno in spodobno držo. Pa tudi pokončno in pogumno.

Donald Trump in Pedro Sanchez
Donald Trump in Pedro Sanchez
FOTO: Profimedia

Predstavljajmo si, kar sicer ni zelo verjetno, da bi takšna drža zamikala tudi volivce v drugih državah.

Če naštejemo nekaj pomembnih španskih političnih odločitev: jasno so povedali, da je to, kar se dogaja v Gazi in na Zahodnem bregu, genocid. Da je Netanjahu vojni zločinec.

ZDA niso dovolili uporabe baz na španskih tleh za vojaške napade na druge države. In vsaj poskušajo urediti status ilegalnih migrantov.

Med "grehi" Sanchezeve vlade je torej, da med drugim ni slepa za strahotne in sistematične zločine proti celemu narodu in ni slepa za grozne pogoje, v katerih živi večina migrantov.

Slepi seveda niso niti drugi, vendar jim je v luči raznoraznih interesov, političnih, finančnih, geopolitičnih in tako naprej, popolnoma vseeno.

Begunci kot darilo z neba

To je ta razlika, zaradi katere se na Španijo spravljajo vsi. Nastavlja ogledalo; saj ne, da bi kdorkoli tudi za hipec čutil kaj sramu ali slabe vesti, le sliko jim kvari. Tega pa ne morejo dopustiti.

Za nedavni nepričakovan in množičen prihod beguncev iz Maroka v ostanke španskih kolonialnih časov na afriških tleh, mesti Ceuto in Melillo, je verjetnih lahko več povodov, razlog pa je samo eden: če se le da, spraviti Sancheza z oblasti.

Če pogledamo nekaj teorij, ki so se pojavljale te dni. Nekaj podobnega, torej, da je Maroko praktično odprl meje in dovolil tisočem ljudem, da prebežijo v špansko enklavo, se je zgodilo že leta 2021. Zakaj? Po vsej verjetnosti zato, ker je takrat Španija dovolila, da pride v Madrid na zdravljenje – bil je čas covida – voditelj Polisaria, gibanja za samostojnost Zahodne Sahare. Maroko, ki trenutno zaseda del tega ozemlja, bi si ga rad v celoti prilastil. Gre za s surovinami, predvsem fosfati, ki so glavni pri izdelavi umetnih gnojil, bogato območje.

Iz Maroka v Ceuto nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov
Iz Maroka v Ceuto nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov
FOTO: Profimedia

Povod bi zdaj lahko bil nedavni obisk Sancheza v Alžiriji, ki trdno podpira Polisario in njihovo pravico do lastne države.

Povod, ki ni nov, je seveda lahko tudi špansko stališče do Izraela in ZDA. Maroko je velik zaveznik ZDA in Donalda Trumpa, po katerem so nedavno poimenovali moderno obalno avtocesto. Tudi z Izraelom oziroma Netanjahujem se dobro razumejo, posebej potem, ko je Izrael priznal suverenost Maroka nad Zahodno Saharo.

Kakršnikoli že so bili povodi, da je iz Maroka prišlo takorekoč v enem dnevu na desettisoče beguncev, je bilo to za večino evropske politike kot darilo z neba.

Sprenevedanje Melonijeve

Zgledalo je, kot da je pa tokrat s Sanchezom res konec. Takoj so se oglasili razni skrajno desni politiki, kot je Nigel Farage, pa Alice Weidel in drugi, ki celo kariero gradijo na sovraštvu do tujcev.

Svoje poslušalce so spet pitali z zgodbicami, Farage precej podobno kot v kampanji za brexit, da bodo ti begunci zdaj kar neposredno preplavili Veliko Britanijo, podobne strahove so zbujali tudi drugje.

Ena izmed najglasnejših v obtožbah je bila italijanska premierka Meloni. Zapreti meje, Španijo izključiti iz schengna (čeprav v Ceuti in Melilli schengenska pravila sploh ne veljajo) in tako naprej. In to prav Italija, ki je bila leta in leta vstopna postaja za daleč največ beguncev in je takrat Evropa bila z njo zelo solidarna.

Potem pa je španska vlada izjemno hitro in učinkovito odreagirala in uspela vrniti večino beguncev. EU je nekoliko omilila kritike Španije, saj je tudi vse bolj očitno, da je po vsej verjetnosti šlo in še gre za načrtovano dejanje.

Število migrantov letos padlo skoraj za polovico

Samo če pogledamo številke, migrantov na evropskih mejah je letos na splošno precej manj. Skupaj 39 tisoč, kar je kar 40 odstotkov manj kot lani. 70 tisoč samo v nekaj dneh in samo na enem mestu torej zelo očitno odstopa.

Splošen padec števila migrantov seveda ni v prid skrajno desni pa tudi desni politiki. Junija je začel veljati izredno oster migracijski pakt, ki ga je EU sprejela pred dvema letoma in s katerim naj bi potolažili volivce, ki da se zaradi premile politike obračajo k skrajni desnici. Pakt, ki po mnenju strokovnjakov, ki se ukvarjajo s temi vprašanji, prav gotovo ne bo rešil vprašanja migrantov, krepili pa se bodo tihotapci, trgovci z ljudmi in s poceni, napol suženjsko delovno silo.

Migranti priplavali iz Maroka v Španijo
Migranti priplavali iz Maroka v Španijo
FOTO: AP

Kljub temu so ga podprli skoraj vsi, torej desna in leva sredina. Tudi tisti denimo, ki imajo sicer polna usta človekovih pravic in svoboščin ali pa tisti, ki veliko govorijo o krščanskih načelih, na katerih po njihovem temelji Evropa. Kje so te vrednote, ko bo na zunanjih mejah Evrope na stotisoče ljudi zaprtih v taborišča, brez pravega nadzora? Kje so te vrednote, ko bodo delavci brez urejenega statusa garali na 45 stopinjah za nekaj evrov na dan, da bomo lahko jedli poceni španske in italijanske jagode? Kje so te vrednote, ko znova pobirajo mrtve iz morja, najmanj 80 naj bi jih v teh dneh umrlo na poti iz Maroka.

Ob tem, da se evropski volivci še kar obračajo k skrajni desnici.

Španija omogoča migrantom ureditev statusa

Španska vlada je, ko gre za nelegalne migrante, ravnala drugače kot večina Evrope, kjer se krepijo pozivi k remigraciji; začeli so uresničevati regulacijo statusa za tiste, ki že tako ali tako bivajo in delajo v Španiji, zdaj pa bodo to lahko z dovoljenji za bivanje in delo počeli legalno, brez strahu in z več možnostmi, da se izognejo suženjskemu delu. Ukrep so podprli tako sindikati kot tudi večina delodajalcev.

Vendar položaja Sanchezu ne majejo le vprašanja migrantov. Vse bolj ga stiskajo obtožbe za domnevna koruptivna dejanja tudi v krogu družine. Na račun brata in njegove žene. Za obtožbami je sicer organizacija s tesnimi vezmi s skrajno desnimi silami in marsikdo, ob tem, da jih sama zanikata, meni, da je to tudi del orkestriranih napadov nanj. Primeri zdaj čakajo na sodišču, ki je en del obtožb proti njegovi ženi že zavrglo. Vse se pa že pozna in stranka je precej izgubila na nedavnih delnih lokalnih volitvah in čaka jo v tem smislu težka jesen. Tudi s pozivi za predčasne volitve, redne so prihodnje leto.

Španiji gre sicer gospodarsko izjemno dobro, seveda imajo tudi težave, podobno kot drugje jih denimo pesti pomanjkanje ustreznih stanovanj. Gospodarska rast pa je kar trikrat večja od povprečja v evrskem območju, imajo tudi najnižjo brezposelnost v zadnjih 20 letih.

Popolnih politikov ni

Tudi Španiji pa grozi scenarij, ki ga vidimo vsepovsod. Znova se krepi tradicionalna desnica, še bolj pa skrajna desnica, Vox, ki bi bila še močnejša, če ne bi imela Španija bolj zapletenega političnega okolja zaradi močnih regij, ki želijo več avtonomije, desnica pa po pravilu temu nasprotuje.

Algoritmi bodo ljudem vbijali v glavo, da je skoraj vse bolje kot sedanja vlada. Tudi če bo tako ogroženo marsikaj tistega, za kar si je španska družba tako krčevito prizadevala, in to predvsem s svojimi socialističnimi vladami, ko se je trudila izkopati iz zatohle tradicije diktatorja generala Franca.

Sanchez in njegova vlada seveda nista popolna, daleč od tega,. Denimo izjemno pomembno področje dobrobiti živali. Čeprav so sprejeli zakone, po katerih so sploh prvič priznali živali kot čuteča bitja, pa očitno Sanchez, ki si upa reči ne Trumpu, ne upa prepovedati bikoborb ali se lotiti urejanja vprašanja lovskih in še bolj psov za dirke galgov, ki so tradicionalno izpostavljeni hudemu trpinčenju. Ampak iskati popolnost pri izvoljenih predstavnikih ljudstva, ki je po definiciji pisana skupnost interesov in želja, je napačno in kontraproduktivno. In tudi naivno. To ne pomeni, da ni treba kritizirati, vendar ob tem tudi tehtati, tudi če z zatisnjenim nosom, kaj je res slabo, kje pa je vendar nekaj dobrega. In tem trenutku je Španija (skupaj z Irsko) pač v marsičem najboljše, kar lahko ponudi Evropa.

Prispevek je mnenje avtorice in ne izraža nujno stališča uredništva.

španija migranti ceuta pedro sanchez
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KOMENTARJI118

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr Dre
09. 08. 2026 20.56
Ah dajte no, to ni problem le Španije in tega tedna, mesca, leta.. V EU se je legalno spustilo milijone moških inženirjev, ki v 95% v EU ne delajo.. Sprehod po Nemčiji, Franciji, Belgiji.... Pokaže popolno uničenje vrednot Avtohtonih prebivalcev... Kako dolgo še...
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0 0
periot22
09. 08. 2026 14.16
Španija se je uprla pokvarjeni Ameriki, Izraelu niti ni dovolila preletov vojaških Ameriških letal in zato so jim poslali begunce, Amerika in Izrael!
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+7
13 6
Potouceni kramoh
09. 08. 2026 14.23
Točno tko.Vse vodijo ameriški in izraelski židovski lobij.
Odgovori
+5
9 4
Dr Dre
09. 08. 2026 20.57
Ampak, ta lobi je izbral vlado v 🇸🇮... A se tega narod zaveda.
Odgovori
0 0
Mlecna cesta
09. 08. 2026 21.31
Žal ne...vsaj tisti, ki so volili SDS...
Odgovori
0 0
Bolfenk2
09. 08. 2026 14.04
Problem je Unicef in pomoč v hrani za afriške države. Prebivalstvo se je tam razmnožilo kot kobilice, naravna selekcija več ne deluje, ker imajo dovolj hrane iz mednarodne pomoči. Sedaj pa silijo v Evropo. Če za obrambo evropskih meja skrbi skrajni španski levičar Sanchez, je to recept za katastrofo v Evropi.
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+8
11 3
Cervantes Saavedra
09. 08. 2026 14.33
za Bolfi: Ja, ta pomoč je res problem. Krščanstvo namreč vztrajno zagovarja mir ter ljubezen, usmiljenje, sočutje do soljudi. Poglej samo papeža, kaj nam polaga na srce! Ko bi v Egiptu takrat zavrnili vstop Jezusu in njegovi družini, ne bi bilo krščanstva in ne problemov z imigranti ter prehranjevanjem Afrike. Na ozemljih z drugimi verami teh naštetih problemov nimajo. In naša država takšno vero, celo uvoženo z druge celine, debelo plačuje. - Afriški škof Desmond Tutu je grenko izjavil: Ko so Evropejci prišli v Afriko, smo mi imeli v rokah zemljo, oni biblijo. Zdaj imajo v Afriki v rokah oni zemljo, mi biblijo. - Še se bova morala truditi z osveščanjem Evropejcev.
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+1
4 3
Senzor
09. 08. 2026 13.37
Španija, kot bivša kolonizatorka država, ni kredibilna, da bo ostalim narekovala, kako naj ravnajo v primeru navala migrantov na meje EU.!!!
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-1
7 8
Senzor
09. 08. 2026 13.33
Pri nas in po svetu je prava resnica namerno zamolčana ali pa cenzurirana. Plačani mediji pa zavajajo, da imamo demokracijo.
Odgovori
+12
14 2
Cervantes Saavedra
09. 08. 2026 14.38
za senzor: Še se bo treba truditi, da volivcem dopovemo, kako je prava demokracija v Rusiji, Belorusiji, Kitajski, Severni Koreji, Izraelu, Savdski Arabiji, Iranu, Azerbajdanu... In to objavljati v neplačanih medijih. Naštej nekatere, da ne iščemo.
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+0
1 1
Senzor
09. 08. 2026 13.30
Nerazviti svet se množi kot mravlje.
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+11
12 1
Minifa
09. 08. 2026 13.29
Kdo je povzročil zgodovinsko več škode IZRAEL ali Španija zagotovo 1000 x več Španija..pa seveda Anglija, Francija...Nizozemska..Portugalska, saj poznate zgodovino..Francoska Gvajana ( zapor film metulj )..kako je nastala demokracija v Avstraliji kaj so tja vozili Angleži, Barabe K*r*e, lopove domačine pa streljali kot zajce da ne bo kdo mislil da ne vemo potek zgodovine..in kako je bilo v ZDA..kjer so začetni domačini končali v rezervattih...itd..
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-2
5 7
Jak Tobim
09. 08. 2026 12.39
9 milijard ljudi na planetu (objava po satelitskih analizah planeta v Science communication, znanstveno edinokrat prešteto prebivalstvo brez političnih podcenjenih podatkov) na katerem se na vsakega umrlega rodita več kot 2 nova prebivalca planeta. 5 milijard ljudi (pet!) jih tam kjer so rojeni, oz. v svoji matični državi, ni samozadostnih. nimajo ne dovolj hrane ne vode, kaj šele surovin. to se (pravilno) rešuje z globalno trgovino. približno seveda. še ena sezona, kot je letošnja in smo brez hrane na planetarnem nivoju (severna polobla oz. njen velik del je letos pod neverjetno sušo in vročino). Evropa? priselili smo 100 milijonov in več priseljencev po drugi vojni. nikomur se ne sanja koliko jih je nelegalno pri nas (vemo samo, da vsaj 3 x toliko kot je, namerno premalo, navajal naš prejšnji prvi minister). prihajajo mladi moški za preživetje prisiljeni v večja ali manjša kriminalna dejanja - naučeno, da je za preživetje dovoljeno vse. zapisi, kot je pričujoč so neverjetni pljunek v obraz vsem, ki zaskrbljeno gledamo noro početje vodilnih, ki bogatijo na račun plačevanja rodnosti tujih otrok (plačujemo, da ženke tam sploh preživijo, tako da plačujemo vsakega rojenega otroka. vsakega, namesto, da bi poskrbeli za kontracepcijo) oz. da se ohranjajo na oblasti. zapis je nedojemljivo lažni prikaz resnice. vse kar je napisano je razumu nedojemljivo. kako lahko kdo, ki gleda na ta planet, na dogajanje na njem, na to kaj se dogaja z živo naravo okoli nas,..tako slep? in s kakšno pravico se tovrstne blodnje, ki so za posameznika v Sloveniji tako nevarne in tako hudo ogrožajo življenje naših lastnih zanamcev s tako lahkoto objavljajo? ko bi vsaj bilo pravljičarstvo. pa ni. je hujskaštvo proti razumu in pravici preživetja tistih, ki so jim prostor pod nebom z lastno krvjo priborili predniki.
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+12
13 1
Cervantes Saavedra
09. 08. 2026 12.55
za Jak: Problem je krščanstvo, ki zagovarja mir ter ljubezen, usmiljenje, sočutje do soljudi. Poglej samo papeža, kaj nam polaga na srce! Ko bi v Egiptu takrat zavrnili vstop Jezusu in njegovi družini, ne bi bilo krščanstva in ne problemov z imigranti. Na ozemljih z drugimi verami teh naštetih problemov nimajo. In naša država takšno vero, celo uvoženo z druge celine, debelo plačuje. - Sem kaj neresničnega napisal?
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+1
6 5
boslo
09. 08. 2026 12.56
8 milijard preveč, nerazviti svet je nepotreben
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+10
11 1
Ana Konda
09. 08. 2026 12.22
Ko se bo Španija znebila Sancheza, bo cela Evropa lažje zadihala.
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+8
20 12
M_teoretik
09. 08. 2026 12.31
Ne bi vedu, da nam kisik jemlje!?
Odgovori
-5
9 14
boslo
09. 08. 2026 13.11
Poglej okrog sebe, veliko Špancev je v Sloveniji, ki ti jemljejo kisik!?
Odgovori
-4
5 9
levnuh, ne svecko
09. 08. 2026 12.20
Hvala Bogu, da sta v Evropi še vsaj dve državi, ki imata suverenost v dejanjih,Španija in Irska, tretje, Slovenije ni več, odkar je notarsko overjeni snedel svoj overjeni podpis in odkar je " begunec " Logar šel nazaj k Janezu. Tudi kranjcem vremena se bodo zjasnila, ko bo pol, pol adijo
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-2
14 16
M_teoretik
09. 08. 2026 11.56
Migracije so bile in bodo. Nekoč se bo migriralo tud na Mars, Saturn,.... Kje so ( bodo) omejitve bo odvisno od tega ali je Vesolje neskončno, ali končno!?
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-13
5 18
Samo navijač
09. 08. 2026 11.54
Kaksen zavajujoc naslov. Bluzenje libertalcev ki unicujejo nase domove. Vsako nezakoniti precka je meje se kaznuje in pika. Zapor, kazen ali pa takojsen izgon zs vse vecne čase. Meje pa varovati da jo se mravlja ne prestopi. Tiste Bruseljske pravice pa naj si u ri... zataknejo !
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+14
19 5
Minifa
09. 08. 2026 11.49
Med Izraelci in Španci ni razlike...si lahko roke podajo ))
Odgovori
-14
3 17
Minifa
09. 08. 2026 11.51
Razlika je samo o tem, da so si Španci prisvajali ozemlje in izvajali v Južni Ameriki GENOCID 400 LET Izraelci pa naj bi tri leta , prej pa so ga izvedli PALESTINCI z Hamasom na čelu..
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-7
8 15
M_teoretik
09. 08. 2026 11.47
Iz prednikov v homosapiensa so v celotni evoluciji migracije ves čas permanentno prisotne in omogočala razvoj, medtem, ko lahko odkritja kot je ogenj, kolo...., štejemo kot enkratne dogodke!?
Odgovori
-11
4 15
M_teoretik
09. 08. 2026 11.41
Alternativa pocen delovni sili je robotika!? N'č kaj rožnata bodočnost kukr obrneš!?
Odgovori
-4
5 9
neodvisen
09. 08. 2026 11.41
Čas je tudi, da se enkrat rešimo levičarskih trobil.
Odgovori
+17
23 6
M_teoretik
09. 08. 2026 11.50
Levičarskih medijev se lahko tudi tako znebiš, da jih ne bereš!?
Odgovori
-3
11 14
neodvisen
09. 08. 2026 11.40
Levičarski medij ste, to je dejstvo. Samo upam, da bo vlada pravilno ukrepala proti takim.
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+13
20 7
Magadaskar
09. 08. 2026 11.38
Vidim ,da je Alenka že začela pravljice za otroke pisat.
Odgovori
+11
15 4
Anonymous88
09. 08. 2026 11.38
Na spodnji komentar, da "rabimo mlado poceni delovno silo, ki jo lahko kapital izkorišča": In kaj ti ostane od tega ko svoje prebivalstvo in svojo kulturo zamenjaš s tujo? Se Švedom, Nemcem, Francozom in Špancem zdaj kaj bolje godi kot Poljakom? Ne, po BDP je Poljska lani prvič prehitela Švedsko in ostaja NEPRIMERLJIVO bolj varna država za ženske kot Švedska. Torej kaj ima Švedska od uvoza tujcev? Ve se tudi, da za državni proračun en migrant pomeni OGROMNE izgube za državo, saj jih je ogromno število na sociali. Od njih ima prednost le peščica podjetij ki jih zaposluje, vsi ostali nastradamo. Res je da je tudi kapitalizem kriv za to vendar v prvi vrsti liberali ki jih dobesedno vabijo k nam. Poljska, ki ima zadnja leta ogromno gospodarsko rast ni sprejela nikoli trume migrantov iz 3. sveta. Tudi ostale zahodne države so bile v največjem razcvetu PRED sprejemom migrantov - mnogi ne ločijo med vzrokom in posledico. Zahodne države so postale bogate in socialne in to je privabilo migrante, ne pa obratno da so postale bogate zaradi migrantov. V zadnjih desetletjih vidimo nasprotno, da vse te nekdaj velike evropske države propadajo tako kulturno kot gospodarsko. Migranti s tujo, zahodu nekompatibilno kulturo, niso bili NIKOLI dobri za državo gostiteljico.
Odgovori
+15
18 3
M_teoretik
09. 08. 2026 12.00
Narobe! Ni napisano, da jo rabimo, ampak da jo rabijo kapitalisti, dokyrinatorji desne politike!?
Odgovori
-4
8 12
Cervantes Saavedra
09. 08. 2026 13.16
Za Anon: Očitno je, da nimaš pojma o primerjavi nacionalnih gospodarstev. Ni merilo GDP, ampak GDP na prebivalca! Nikdar slišal? Pa boš zdaj. Po tem merilu ima Poljska kar 31.336 amer. dol./preb., Švedska le 70.676, Nemčija 65.303, Francija 5.083,… Španija 41.563…, Slovenija 40.630 amer. dol./preb.. Po tvoje je tako Poljska boljša, Poljaki bolj zadovoljni. Zato mnogo Švedov odhaja na delo na Poljsko, Poljaki pa ne tja. Mmm? Bo šlo? Pokrij se z ušesi
Odgovori
-2
2 4
Cervantes Saavedra
09. 08. 2026 13.19
Od podjetij, ki zaposlujejo migrante, ima veliko samo podjetje in delničarji, pa država preko davkov, pa vsi domači delavci, ki imajo plače in življenjski standard, vsa podjetja, ki zaradi migrantov imajo večjo prodajo… Nobena politična stranka na oblasti se zato zares imigrante ne drzne izgnati, ker bi gospodarsko hudo nazadovala. Kar tudi ne bi bilo všeč domačim volivcem, a ne? Šmenta, res je nerešljivo. – In kdo je že od začetka v kapitalizmu trdno povezan z velikim kapitalom (le-te briga profit in ne kultura), desnica ali levica? In ali sploh ločiš liberale v politiki in gospodarstvu? Niso namreč isti!
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-2
1 3
Bolfenk2
09. 08. 2026 11.37
Golob in Sanchez sta bila prijatelja in bi se proti ilegalnim migrantom borila na način, da bi jih legalizirala. Naš nori Golob je na meji odstranil še tisto malo žice. Ampak slovenski narod je na volitvah kaznoval levičarje in volil desno. Tudi Španci bodo volili desnico in spet normalizirali Španijo.
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