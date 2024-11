Omejitev gibanja na prizadetih območjih podaljšana še za 48 ur

Razsežnost divjanja vode razkrivajo tudi satelitski posnetki. Pri Maxar Technologies so objavili primerjalne posnetke dan pred in po poplavah.

Voda še ni odtekla

Na območju Valencie in mesta Castellón je še vedno neprevoznih osem cest, nekatere prometnice, ki so bile v poplavah uničene, so sanirane, a je promet tam dovoljen le za vozila reševalcev.

3000 domov je še vedno brez elektrike, prav tako še vedno ne deluje polovica mobilnih linij.

Voda tudi več dni po poplavah še vedno ni odtekla, zalitih je več garaž, v katerih naj bi bili ujeti tudi ljudje, ki so reševali svoje avtomobile. Število smrtnih žrtev bi tako lahko še naraslo, do sedaj so našteli 216 mrtvih.

Razmere so vse bolj napete tudi v španski politiki. V nedeljo je eno od opustošenih regij obiskal tudi tudi španski kralj Felipe VI. in kraljica Letizia, vendar so ju prebivalci sprejeli z neodobravanjem. Množica je nanju kričala in vanju metala blato in kamenje.