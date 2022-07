Španija potrdila prvo znano smrt v Evropi zaradi izbruha opičjih koz

Prvo smrt zunaj afriške celine, povezano z virusom opičjih koz, so v petek sicer potrdili v Braziliji, prvo takšno smrt v Evropi v tokratnem izbruhu pa so le nekaj ur kasneje potrdili v Španiji. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je v zadnjem poročilu navedlo, da je bilo v državi potrjenih 4298 primerov, poroča Sky News .

V Braziliji je medtem umrl 41-letni moški iz mesta Belo Horizonte v zvezni državi Minas Gerais. Po navedbah lokalnih medijev naj bi imel hude težave z imunskim sistemom, zaradi katerih se je zdravil v bolnišnici, poroča STA.

Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje so sicer v tej južnoameriški državi doslej potrdili skoraj tisoč primerov opičjih koz, večino na območju zveznih držav Sao Paulo in Rio de Janeiro. Prvi primer so 10. junija potrdili pri moškem, ki je pred tem potoval v Evropo.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sicer izbruh opičjih koz razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na tiskovni konferenci povedal, da je tveganje na svetovni ravni zmerno, v Evropi pa visoko.

Okužba z opičjimi kozami sicer težko prehaja med med ljudmi, osebe se večinoma okužijo prek živali, še poroča medij. Med ljudmi se bolezen sicer prenaša prek tesnega fizičnega stika, tudi prek spolnih odnosov. Večje število okužb so sicer zaznali med homoseksualnimi moškimi, zaradi česar jim je WHO svetoval, naj omejijo število spolnih partnerjev.

V San Franciscu razglasili izredne razmere

Izredne razmere zaradi porasta okužb s tem virusom so sicer razglasili v San Franciscu. Do 27. julija so okužbo potrdili ali posumili pri 261 osebah, zdravstveni delavci pa opozarjajo, da se bo ta številka verjetno še povečala. Ukrepi ob razglasitvi izredni razmer bodo sicer v veljavo stopile s 1. avgustom, med njimi pa so mobilizacija mestnih virov, racionalizacija mestnega osebja in tudi večje ozaveščanje o tem, kako ustaviti širjenje okužb z opičjimi kozami.