Španija umika svojo veleposlanico v Izraelu

Svet ministrov je v torek izdal odlok o razrešitvi Ane Maríe Salomón Pérez z mesta veleposlanice Španije v državi Izrael. Nato sta ga podpisala kralj Felipe VI. in zunanji minister José Manuel Albares, poroča Al Jazeera.

Pérezovo so že 9. septembra 2025 odpoklicali iz Tel Aviva na posvet, le nekaj ur po tem, ko je izraelski zunanji minister Gideon Sa'ar špansko vlado obtožil "antisemitizma" po njenih ukrepih proti ladjam in letalom, namenjenim v Izrael, zaradi vojne v Gazi. Pérezova se od takrat ni vrnila, veleposlaništvo pa deluje pod okriljem odpravnika poslov.

"Odločitev o razrešitvi Pérezove je politične in simbolne narave ter ni povezana z njenimi sposobnostmi, ki so jih ministri pohvalili," so zapisali ob tem.