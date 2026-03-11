Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Španija umika svojo veleposlanico v Izraelu

Madrid, 11. 03. 2026 15.46 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Pedro Sanchez

Španija je v znak protesta proti vojni v Iranu in genocidu v Gazi odpoklicala svojo veleposlanico v Izraelu Ano Marío Salomón Pérez. Država je sicer ena najglasnejših kritikov izraelske vojne v Gazi, pa tudi vojne proti Iranu, ki sta jo sprožili Združene države Amerike in Izrael.

Svet ministrov je v torek izdal odlok o razrešitvi Ane Maríe Salomón Pérez z mesta veleposlanice Španije v državi Izrael. Nato sta ga podpisala kralj Felipe VI. in zunanji minister José Manuel Albares, poroča Al Jazeera.

Pérezovo so že 9. septembra 2025 odpoklicali iz Tel Aviva na posvet, le nekaj ur po tem, ko je izraelski zunanji minister Gideon Sa'ar špansko vlado obtožil "antisemitizma" po njenih ukrepih proti ladjam in letalom, namenjenim v Izrael, zaradi vojne v Gazi. Pérezova se od takrat ni vrnila, veleposlaništvo pa deluje pod okriljem odpravnika poslov.

"Odločitev o razrešitvi Pérezove je politične in simbolne narave ter ni povezana z njenimi sposobnostmi, ki so jih ministri pohvalili," so zapisali ob tem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Špansko veleposlaništvo v Tel Avivu bo vodil odpravnik poslov, je po poročanju tiskovne agencije Reuters povedal vir na zunanjem ministrstvu.

Kot je znano, je Španija ZDA odrekla uporabo letalskih oporišč na svojih tleh za napade na Iran. Premier Pedro Sánchez je poudaril, da Španija ne podpira iranskega režima. Obenem je izpostavil, da na "nezakonita ravnanja ne bi smeli odgovarjati z drugimi nezakonitimi ravnanji", ker to lahko vodi v humanitarno katastrofo. Španija je po njegovih besedah na strani mednarodnega prava in miru in se zavzema za diplomatsko in politično rešitev iranskega vprašanja. "Ne vojni," je poudaril španski premier.

Preberi še Sanchez po grožnjah Trumpa jasno: Vojni pravimo ne

Predsednik ZDA Donald Trump je nato zagrozil, da bo prekinil vse trgovinske odnose s Španijo, obregnil se je tudi ob njeno nespoštovanje zaveze za zvišanje obrambnih izdatkov v okviru Zveze Nato.

Preberi še Trump Španiji: Grozni ste, z vami bomo prekinili vso trgovino
sanchez španija vlada odpoklic veleposlanica izrael

Za nekatere prenevarno, drugi letijo naprej

Kombi prebil varnostno ograjo in trčil v barikado blizu Bele hiše

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
zadovoljna
Portal
Tu lahko spremljate vrhunske polete tudi vi
Znani Slovenec se je preoblekel v žensko in navdušil
Znani Slovenec se je preoblekel v žensko in navdušil
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
vizita
Portal
Po 35. letu se začnejo pojavljati prve spremembe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
cekin
Portal
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564