Španija umika svojo veleposlanico v Izraelu

Svet ministrov je v torek izdal odlok o razrešitvi Ane Maríe Salomón Pérez z mesta veleposlanice Španije v državi Izrael. Nato sta ga podpisala kralj Felipe VI. in zunanji minister José Manuel Albares, poroča Al Jazeera.
Pérezovo so že 9. septembra 2025 odpoklicali iz Tel Aviva na posvet, le nekaj ur po tem, ko je izraelski zunanji minister Gideon Sa'ar špansko vlado obtožil "antisemitizma" po njenih ukrepih proti ladjam in letalom, namenjenim v Izrael, zaradi vojne v Gazi. Pérezova se od takrat ni vrnila, veleposlaništvo pa deluje pod okriljem odpravnika poslov.
"Odločitev o razrešitvi Pérezove je politične in simbolne narave ter ni povezana z njenimi sposobnostmi, ki so jih ministri pohvalili," so zapisali ob tem.
Špansko veleposlaništvo v Tel Avivu bo vodil odpravnik poslov, je po poročanju tiskovne agencije Reuters povedal vir na zunanjem ministrstvu.
Kot je znano, je Španija ZDA odrekla uporabo letalskih oporišč na svojih tleh za napade na Iran. Premier Pedro Sánchez je poudaril, da Španija ne podpira iranskega režima. Obenem je izpostavil, da na "nezakonita ravnanja ne bi smeli odgovarjati z drugimi nezakonitimi ravnanji", ker to lahko vodi v humanitarno katastrofo. Španija je po njegovih besedah na strani mednarodnega prava in miru in se zavzema za diplomatsko in politično rešitev iranskega vprašanja. "Ne vojni," je poudaril španski premier.
Predsednik ZDA Donald Trump je nato zagrozil, da bo prekinil vse trgovinske odnose s Španijo, obregnil se je tudi ob njeno nespoštovanje zaveze za zvišanje obrambnih izdatkov v okviru Zveze Nato.