Španija uvaja skoraj popolno karanteno, v Franciji zapirajo lokale in trgovine

Zaradi hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom v Španiji ministrstvo za zunanje zadeve odsvetuje Slovencem vsa potovanja v to državo. Vsem, ki so v Španiji, na MZZ svetujejo, da se čim prej vrnejo domov. Pri tem pa naj spremljajo razmere in se pred potovanjem pozanimajo pri letalskih prevoznikih, saj so nekatere letalske družbe že prekinile povezave s posameznimi evropskimi državami. Na MZZ sicer Slovencem, ki se odločajo o kakšnem koli potovanju v tujino, svetujejo ponoven razmislek in preložitev potovanj, ki niso nujna. Še posebej odsvetujejo potovanja v Italijo, Iran, Južno Korejo in Kitajsko.