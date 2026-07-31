Španija v Ceuto napotila vojake, Italija razmišlja o 'izrednih ukrepih'

Število migrantov, ki so poskušali doseči špansko enklavo, se je pred vdorom več dni povečevalo. Lokalni uradniki so zato po nedavnem porastu poskusov prečkanja meje Madrid zaprosili za pomoč. V četrtek je nato zavladal kaos.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Vdor migrantov na območje Ceute AP

Vdor migrantov na območje Ceute AP

Vdor migrantov na območje Ceute AP

Vdor migrantov na območje Ceute AP

Vdor migrantov na območje Ceute AP

Vdor migrantov na območje Ceute AP











Ceuta leži na severni obali Maroka in je od celinske Španije ločena z Gibraltarsko ožino. Območje je že dolgo osrednja točka za migrante, ki poskušajo doseči Evropo.

Mejne kontrole so odpovedale, na tisoče migrantov je v četrtek vstopilo v to špansko severnoafriško enklavo. Plaže so bile kmalu prekrite z gumijastimi obroči in plavutkami. Nekateri migranti so svoj prihod proslavili z rajanjem na ulicah, a vsi vseeno niso imeli takšne sreče. Najmanj 15 ljudi se je namreč med poskusom vstopa na evropsko ozemlje utopilo.

Sanchez prihaja v Ceuto

Sprejemni centri za migrante so preobremenjeni, lokalne oblasti pa so Madrid obtožile prepočasnega odziva. Vodja Ceute Juan Jesús Vivas je dejal, da je pritok migrantov preobremenil njihove vire, špansko vlado pa je pozval k takojšnjemu posredovanju. Odzval se je tudi španski premier Pedro Sanchez, ki naj bi ozemlje obiskal danes. Zavezal se je, da bo stvari v "normalno stanje" vrnil v najkrajšem možnem času. Ob tem je špansko notranje ministrstvo napovedalo, da bodo oborožene sile okrepile civilno gardo pri "izvajanju njenih pooblastil in vseh drugih, ki bi lahko bila potrebna za ohranjanje varnosti v mestu Ceuta".

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Španija bo okrepila varnost v Ceuti AP

Španija bo okrepila varnost v Ceuti AP

Španija bo okrepila varnost v Ceuti AP

Španija bo okrepila varnost v Ceuti AP

Španija bo okrepila varnost v Ceuti AP

Španija bo okrepila varnost v Ceuti AP

Španija bo okrepila varnost v Ceuti AP













Špansko vrhovno sodišče je sicer ta mesec razsodilo, da migrantov, ki so se ustavili na morju med poskusom, da bi dosegli Ceuto ali Melillo, še eno špansko enklavo, ni mogoče takoj vrniti v Maroko. Ministrstvo pa je mreže za trgovino z ljudmi obtožilo, da to izkoriščajo za "spodbujanje pretoka nedokumentiranih migrantov". Zaenkrat še ni znano, kaj je sprožilo ta porast nezakonitih prehodov iz Maroka oz. kako močno so si tamkajšnje oblasti prizadevale, da bi ga preprečile. Po nekaterih nepotrjenih poročilih naj bi v državo vstopilo okoli 3000 migrantov, kar je sprožilo primerjave z majem 2021, ko je v Ceuto v nekaj dneh vstopilo približno 8000 ljudi. Ceuta in Melilla predstavljata edino kopensko mejo Evropske unije z Afriko. Španske oblasti so v zadnjih letih povečale varnost okoli enklav z okrepljenim nadzorom, okrepitvijo ovir in izboljšanjem dvostranskih odnosov z Marokom, vendar ljudje še vedno poskušajo prečkati mejo.

Italija bi Španijo suspendirala iz schengenskega območja

Vdor je sprožil tudi politični spor z Italijo. Italijanska vlada razmišlja o "izrednih ukrepih", premierka Giorgia Meloni pa je sporočila, da je med možnostmi tudi začasna ukinitev schengenskega sporazuma o odprtih mejah s Španijo. Na družbenem omrežju je sporočila, da so slike iz Ceute "šokantne" in kažejo, da "nenadzorovano nezakonito priseljevanje predstavlja konkretno grožnjo varnosti evropskih meja". Podobno se je odzval tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani.