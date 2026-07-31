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Španija v Ceuto napotila vojake, Italija razmišlja o 'izrednih ukrepih'

Ceuta, 31. 07. 2026 07.10 pred 30 minutami 3 min branja 19

Avtor:
M.P.
Španija bo okrepila varnost v Ceuti

Španija v svojo severnoafriško enklavo Ceuta pošilja vojake. S tem manevrom želi okrepiti varnost na območju, na katerega je v četrtek vdrlo na tisoče migrantov iz Maroka. Med poskusom, da bi dosegli Ceuto, se je utopilo najmanj 15 oseb. Italija je medtem zaradi prizorov, ki so preplavili splet, sporočila, da razmišlja o uvedbi "izrednih ukrepov" proti Španiji, med katerimi je tudi začasen suspenz iz schengenskega območja.

Število migrantov, ki so poskušali doseči špansko enklavo, se je pred vdorom več dni povečevalo. Lokalni uradniki so zato po nedavnem porastu poskusov prečkanja meje Madrid zaprosili za pomoč. V četrtek je nato zavladal kaos.

Ceuta leži na severni obali Maroka in je od celinske Španije ločena z Gibraltarsko ožino. Območje je že dolgo osrednja točka za migrante, ki poskušajo doseči Evropo.

Mejne kontrole so odpovedale, na tisoče migrantov je v četrtek vstopilo v to špansko severnoafriško enklavo. Plaže so bile kmalu prekrite z gumijastimi obroči in plavutkami.

Nekateri migranti so svoj prihod proslavili z rajanjem na ulicah, a vsi vseeno niso imeli takšne sreče. Najmanj 15 ljudi se je namreč med poskusom vstopa na evropsko ozemlje utopilo.

Sanchez prihaja v Ceuto

Sprejemni centri za migrante so preobremenjeni, lokalne oblasti pa so Madrid obtožile prepočasnega odziva. Vodja Ceute Juan Jesús Vivas je dejal, da je pritok migrantov preobremenil njihove vire, špansko vlado pa je pozval k takojšnjemu posredovanju.

Odzval se je tudi španski premier Pedro Sanchez, ki naj bi ozemlje obiskal danes. Zavezal se je, da bo stvari v "normalno stanje" vrnil v najkrajšem možnem času.

Ob tem je špansko notranje ministrstvo napovedalo, da bodo oborožene sile okrepile civilno gardo pri "izvajanju njenih pooblastil in vseh drugih, ki bi lahko bila potrebna za ohranjanje varnosti v mestu Ceuta".

Špansko vrhovno sodišče je sicer ta mesec razsodilo, da migrantov, ki so se ustavili na morju med poskusom, da bi dosegli Ceuto ali Melillo, še eno špansko enklavo, ni mogoče takoj vrniti v Maroko. Ministrstvo pa je mreže za trgovino z ljudmi obtožilo, da to izkoriščajo za "spodbujanje pretoka nedokumentiranih migrantov".

Zaenkrat še ni znano, kaj je sprožilo ta porast nezakonitih prehodov iz Maroka oz. kako močno so si tamkajšnje oblasti prizadevale, da bi ga preprečile. Po nekaterih nepotrjenih poročilih naj bi v državo vstopilo okoli 3000 migrantov, kar je sprožilo primerjave z majem 2021, ko je v Ceuto v nekaj dneh vstopilo približno 8000 ljudi.

Ceuta in Melilla predstavljata edino kopensko mejo Evropske unije z Afriko. Španske oblasti so v zadnjih letih povečale varnost okoli enklav z okrepljenim nadzorom, okrepitvijo ovir in izboljšanjem dvostranskih odnosov z Marokom, vendar ljudje še vedno poskušajo prečkati mejo.

Italija bi Španijo suspendirala iz schengenskega območja

Vdor je sprožil tudi politični spor z Italijo. Italijanska vlada razmišlja o "izrednih ukrepih", premierka Giorgia Meloni pa je sporočila, da je med možnostmi tudi začasna ukinitev schengenskega sporazuma o odprtih mejah s Španijo.

Na družbenem omrežju je sporočila, da so slike iz Ceute "šokantne" in kažejo, da "nenadzorovano nezakonito priseljevanje predstavlja konkretno grožnjo varnosti evropskih meja". Podobno se je odzval tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani.

Preberi še Tisoče migrantov priplavalo v Ceuto, vlada poslala vojsko

Španski zunanji minister Jose Luis Albares je Tajanija po njegovih kritikah obtožil, da priseljevanje izrablja kot orožje za politične namene. Dejal je, da so takšne izjave neprimerne za "partnersko in prijateljsko državo", od katere pričakujejo evropsko solidarnost in ne strankarske demagogije.

Schengensko območje je sistem odprtih meja, ki zajema 29 evropskih držav, ki so uradno odpravile nadzor na svojih skupnih mejah.

španija ceuta italija migranti maroko

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KOMENTARJI19

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mikl
31. 07. 2026 08.38
Levičarska politika
Odgovori
0 0
Zoky Spooky
31. 07. 2026 08.38
Evropski poslanec Branko Grims trdi, da vsak nezakoniti migrant, ki pride v Evropo in celo življenje ostane na socialni podpori, davkoplačevalce stane približno 1 milijon evrov.
Odgovori
0 0
Endless
31. 07. 2026 08.36
Največjo zdraho delajo raznorazni aktivisti pod pretvezo človekovih pravic s katero služijo milijone za švercanje. Zaseči vse njihove ladje in sodišče bi moral biti prvi korak
Odgovori
+1
1 0
ramstein
31. 07. 2026 08.34
V času bivše Jugoslavije se je na Jugoslovasko/Italijanski meji streljalo, če se si nelegalno hodil čez mejo. Od kdaj je postalo normalno, da se za nelegalni prehod DRŽAVNE meje več ne uporabi sila? Če je to v spošni zavesti, da Evropa na meji ne strelja, ampak, da te pričakajo prijazne mlade ženske z empatijo, občudovanjem, simpatijami celo, z objemi, čajem, hrano in pravnimi nasveti kako izkoriščati instrument azila, potem se to zelo hitro razve in tveganje je manjše. V Afriki in Aziji na vstop v Evroipa in ZDA čaka približno tri milijarde ljudi. Na koncu je to igra številk. Država pa smo ljudje, ne ozemlje. Ko se ljudje zamenjajo, se zamenja tudi država - ste poslušali zgodovino v osnovni šoli. KO so prišli drugi ljudje, ki so izgnali prvotne, potem se je spremenilo tudi ime ozemlja.
Odgovori
+4
4 0
hypnosis
31. 07. 2026 08.33
Dobrodošli pri Mesecu, Vlasti in Golobu!
Odgovori
+4
4 0
kala 09
31. 07. 2026 08.32
Vojsko in takojšnja deportacija,brez vprašanj. Evropa propada.
Odgovori
+4
4 0
Vlahek
31. 07. 2026 08.31
Vrjetno imjo potrdila za covid v žepu
Odgovori
+2
2 0
Morgoth
31. 07. 2026 08.31
Izdajalec Golob jih je želel legalizirati. Njegov kolega iz Španije to storil 2 meseca nazaj. Evo vam rezultat!
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+4
4 0
zelen
31. 07. 2026 08.28
zakaj prihajajo-zato ker jih vlade odprtih rok sprejemajo
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+2
2 0
progresivnidaveknastanovanja
31. 07. 2026 08.27
a ni bolj enostavno če bi španci sami s trajektom hodili ponje, manj problemov? Morda z letalom? Lahko bi jih skandinavkam dostavljali, svetlim ženskam so temnejši bolj privlačni. Zgledajo sami takšni kot da so zaradi njih preplavali kanal : )
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+0
1 1
Zoky Spooky
31. 07. 2026 08.25
Visegrad24 navaja številko 12.000 prihodov na uro ! Skupaj po ocenah 80.000 ljudi, kot vir navaja špansko policijo
Odgovori
+4
4 0
CorbaMorba
31. 07. 2026 08.25
Skrijte ženske
Odgovori
+2
2 0
CorbaMorba
31. 07. 2026 08.24
P**nografija za komentatorje.
Odgovori
-4
0 4
MESE?AR
31. 07. 2026 08.22
Afriški vandalizem - nedopustno !
Odgovori
+3
3 0
janez653
31. 07. 2026 08.21
A lahko pride izraelski Benjamin tole porihtat?
Odgovori
+5
5 0
Zoky Spooky
31. 07. 2026 08.20
Posnetki so na twitter Visegrad24
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
31. 07. 2026 08.18
Zanimivo, kako se ne lansira Grete in drugih teroristov glede na ostanke odpadkov hord....aja, ista kvota..seveda, nam perejo možgane o kravjih prd.cih, tile pa lahko delajo kar jih je volja, oni so "z ogroženih območij"... pameten je Trump.
Odgovori
+4
4 0
300 let do specialista
31. 07. 2026 08.15
Bravo Italijani, pomažite tem ziganom že enkrat, kako se čuva domovina!
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+8
8 0
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