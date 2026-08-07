Španija vrača udarec Italiji, uvajajo mejni nadzor italijanskih potnikov

Nadzor na letališčih in v pristaniščih za potnike iz Italije bo veljal od polnoči v noči na soboto do 7. septembra, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.
Španija je danes pred tem Italiji do nedelje postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je ta uvedla po tistem, ko je v Ceuto vdrlo več deset tisoč migrantov. Madrid je zagrozil s sorazmernimi protiukrepi, če ta ne bo odpravljen. Potezo Italije je označil za nepravično, v nasprotju z interesi EU in diskriminatorno do španskega prebivalstva, sprejeta pa da je bila brez predhodnega obvestila, enostransko in na podlagi lažnih razlogov.
Italija je odgovorila, da španskega "ultimata" za odpravo mejnega nadzora ne bo upoštevala. "Italija ne sprejema ultimatov ali vsiljenih zahtev iz tujine glede nacionalne varnosti in mejnega nadzora," so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočili z urada premierke Giorgie Meloni.
Dodali so, da vsaj do 15. avgusta oziroma dokler v celoti ne bodo odpravljena varnostna tveganja, nimajo namena znova preučiti odločitve o začasni prekinitvi izvajanja schengenskega sporazuma za državljane tretjih držav, ki prihajajo iz Španije.
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