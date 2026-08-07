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Španija vrača udarec Italiji, uvajajo mejni nadzor italijanskih potnikov

Madrid, 07. 08. 2026 22.41 pred dvema dnevoma 1 min branja 27

Avtor:
STA
Pedro Sanchez in Giorgia Meloni

Španija bo opolnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije, potem ko je več deset tisoč migrantov minuli teden vdrlo v špansko eksklavo Ceuta.

Nadzor na letališčih in v pristaniščih za potnike iz Italije bo veljal od polnoči v noči na soboto do 7. septembra, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Španija je danes pred tem Italiji do nedelje postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je ta uvedla po tistem, ko je v Ceuto vdrlo več deset tisoč migrantov. Madrid je zagrozil s sorazmernimi protiukrepi, če ta ne bo odpravljen. Potezo Italije je označil za nepravično, v nasprotju z interesi EU in diskriminatorno do španskega prebivalstva, sprejeta pa da je bila brez predhodnega obvestila, enostransko in na podlagi lažnih razlogov.

Vdor migrantov v Ceuto
Vdor migrantov v Ceuto
FOTO: Profimedia

Italija je odgovorila, da španskega "ultimata" za odpravo mejnega nadzora ne bo upoštevala. "Italija ne sprejema ultimatov ali vsiljenih zahtev iz tujine glede nacionalne varnosti in mejnega nadzora," so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočili z urada premierke Giorgie Meloni.

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Dodali so, da vsaj do 15. avgusta oziroma dokler v celoti ne bodo odpravljena varnostna tveganja, nimajo namena znova preučiti odločitve o začasni prekinitvi izvajanja schengenskega sporazuma za državljane tretjih držav, ki prihajajo iz Španije.

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KOMENTARJI27

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Bolfenk2
08. 08. 2026 12.16
Kjer vlada levica so ulice polne migrantskega nasilja, delavci na minimalni plači, visoki davki uničujejo podjetja in odirajo delovne ljudi. Veselijo pa se družbeni paraziti in lenuhi na socialni. Tako je bilo pod Golobom v Sloveniji, tako je v Španiji.
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+3
6 3
RecMiG
08. 08. 2026 12.34
a zato ma Španija eno največjih gospodarskih rasti v EU z izjemo držav v razvoju? Kar naprej še tiši glavo v pesek, medtem ko te Janša krade
Odgovori
-4
1 5
Vera in Bog
08. 08. 2026 11.23
Italija ima do zob oborožene vojake po mestih. Edina država ki varnost resno jemlje ?
Odgovori
+5
6 1
Esprit
08. 08. 2026 10.52
Glede na to, da je skrajna desnica tako osredotočena na nabiranje političnih točk, je zanimivo, kaj si mislijo, kaj jih čaka na koncu tega. Na koncu bo kaos, te skrajno anti-socialne & moralne vrednote, to bodo dobili nazaj. Točno tako kot jih dobivajo zdaj nazaj v ZDA. Tam se skrajna desnica več ne mora skrivati...dobiva nazaj točno to, kar je sejala, vse večji kaos, vso večjo bedo, zmeraj večji kriminal, nasilje, revščino...bumerang nazaj ljudem, ki so to volili. To dobijo v ZDA, to bodo dobili tukaj, le vprašanje časa. Ampak ko država pade na tako nizek nivo kot ZDA, to traja desetletja za spremembo...če sploh, uničevanje pa poteka izredno hitro.
Odgovori
-3
2 5
Vera in Bog
08. 08. 2026 11.23
Potem ni rešitve glede tujcev ?
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+1
2 1
patogen
08. 08. 2026 15.45
Potem neki deželi, ki želi blaginjo ostane samo še nacionalizacija in široko odpreti vrata migrantom...
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0 0
zvoneti
08. 08. 2026 10.33
Najprej naj poskrbi za svoje migrante, 500.000 jih je že prišlo v EU preko Italije. Sicer pa populistično neumno nabijanje za vililce-ovce desnih EU voditeljev. V Italiji po večjih mestih izven centra vidiš samo še tujce take in drugačne, skratka greznica in ona bo nabijala, prava se je oglasila.
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-2
2 4
aloevera
08. 08. 2026 10.24
To preverjanje na letališču, ko prispeš iz Španije v Italijo z letalom je nesmisel.. kako bo se kakšen migrant pripeljal z letalom do Italije? 🤣 komedijanti.
Odgovori
-1
2 3
2mt8
08. 08. 2026 10.11
Španija ima socialistično vlado in se maščuje Melonijevi ki je desničarka.
Odgovori
+3
5 2
zvoneti
08. 08. 2026 10.24
Resno? Kdo je prvi začel?
Odgovori
-3
2 5
Petur
08. 08. 2026 09.53
tako bo..meje na prejšnje točke..hiša ima vrata in vanjo vstopi komur gospodar dovoli...fonderjevi pa naj imajo hišo brez gospodarja...
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+5
5 0
jank
08. 08. 2026 09.45
Tipična skrajna desničarka, ki so ji migranti večna tema, ki jo uspešno prodaja neukim in nesrpnim. Kot pri nas, čeprav se jim število imigrantov veča, a so za razliko od Melone policijo umaknili z mejnih prehodov. Pač ravnajo odvisno od ciljev manipulacij.
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-6
2 8
Vera in Bog
08. 08. 2026 13.07
Kakšen pacient si ti 🤣🤣
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+1
1 0
Observatore kita
08. 08. 2026 09.43
Meloni je ena velika prevara 😂 malo se pozanimajte kok je folka v državo spustila in ona kao bo ustavila imigrante vsaj tako je govorila pred je zmagala na volitvah
Odgovori
+1
4 3
Vera in Bog
08. 08. 2026 13.07
Poglej kako skrbi za red na ulicah !
Odgovori
+1
1 0
vlahov
08. 08. 2026 09.31
Španijo vodijo na pot Kube . Kubo in Španijo je treba osvoboditi komunizma .
Odgovori
+3
8 5
Kameleon Kiddo
08. 08. 2026 10.42
Pravi komunizem šele prihaja 😉
Odgovori
0 0
toncek baloncek
08. 08. 2026 09.16
Italija ima razloge za kontrolo, spanija pa kot mali otrok kar uvaja, to se vidi mentaliteta levih vlad, zalost
Odgovori
+7
11 4
Vera in Bog
08. 08. 2026 09.17
Italija jih pelje lulat !
Odgovori
+4
7 3
Bolfenk2
08. 08. 2026 08.19
Edina dobra stran Sanchezove promigrantske politike je, da bo tudi v Španiji zmagala desnica. Ko bo vsa Evropa desna, bo konec Nato vojne proti Rusiji, konec nacizma v Ukraini, migranti bodo remigrirani in spet bomo živeli lepo kot nekoč.
Odgovori
+1
9 8
Observatore kita
08. 08. 2026 09.43
😂 ti pa si komedija
Odgovori
-1
2 3
Vera in Bog
08. 08. 2026 08.14
Španija je radikalno leva. Oni hočejo uničiti Nato !
Odgovori
+2
10 8
Vera in Bog
08. 08. 2026 08.12
Hvala bogu za Melonijevo !
Odgovori
+5
13 8
kiropraktik
08. 08. 2026 08.11
Sanchez je vzvišen kot Golob! Kmalu bo tudi on v senci!
Odgovori
+6
14 8
Bolfenk2
08. 08. 2026 08.07
Špancem se slabo piše če na volitvah ne bodo volili desnice in odnesli svojega levičarskega predsednika enako kot smo mi Goloba. Golob je z njim iskal rešitev za ilegalne migracije na način, da bi jih naredila legalne. Po domače vsakemu ilegalcu bi norca odprla meje. Logično da sedaj cela EU zapira meje proti Španiji, če pa španci na skrivaj vozijo ilegalce z ladjami v Španijo, namesto da bi jih z vojsko potisnili nazaj v Maroko.
Odgovori
+6
14 8
Kameleon Kiddo
08. 08. 2026 10.43
Ce mislis da imata golob in sančez kaj s tem da hodijo migraniti sem si res naivna ovčka.
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+0
1 1
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