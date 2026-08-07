Španija vrača udarec Italiji, uvajajo mejni nadzor italijanskih potnikov

Nadzor na letališčih in v pristaniščih za potnike iz Italije bo veljal od polnoči v noči na soboto do 7. septembra, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Španija je danes pred tem Italiji do nedelje postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je ta uvedla po tistem, ko je v Ceuto vdrlo več deset tisoč migrantov. Madrid je zagrozil s sorazmernimi protiukrepi, če ta ne bo odpravljen. Potezo Italije je označil za nepravično, v nasprotju z interesi EU in diskriminatorno do španskega prebivalstva, sprejeta pa da je bila brez predhodnega obvestila, enostransko in na podlagi lažnih razlogov.