Španija z devetimi ukrepi proti Izraelu

Med drugim je napovedal zakonsko potrditev prepovedi trgovanja z Izraelom na področju vojaške opreme, čeprav, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, ki je povzela nagovor, Španija embargo na orožje dejansko uresničuje že od začetka konflikta.

Španska vlada želi z ukrepi "ustaviti genocid v Gazi, preganjati storilce in podpreti Palestince" , je v televizijskem nagovoru dejal španski premier Pedro Sanchez .

V skladu z novimi ukrepi ladje z gorivom za izraelsko vojsko ne bodo smele uporabljati španskih pristanišč. Španija si bo prizadevala tudi za omejitev letalskega prevoza vojaške opreme v Izrael, je še napovedal Sanchez.

Vstop v Španijo bo po novem prepovedan "vsem, ki neposredno sodelujejo v genocidu, kršitvah človekovih pravic in vojnih zločinih v Gazi". Država bo tudi prepovedala uvoz z nezakonitih izraelskih naselbin na palestinskih ozemljih, konzularne storitve za španske državljane v teh naselbinah pa bodo omejene na minimalne zakonsko obvezne.

Sanchez je naznanil tudi nove projekte sodelovanja s palestinskimi oblastmi na področju kmetijstva, prehranske varnosti in zdravstvene pomoči ter dodatno humanitarno pomoč za Palestince.