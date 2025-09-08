Svetli način
Tujina

Španija z devetimi ukrepi proti Izraelu

Madrid, 08. 09. 2025 15.22 | Posodobljeno pred 12 dnevi

STA
Španski premier Pedro Sanchez je naznanil devet ukrepov, s katerimi želi prispevati h končanju vojne v Gazi. Med njimi je embargo na orožje za Izrael, prepoved uporabe španskih pristanišč za ladje z gorivom za izraelsko vojsko in prepoved vstopa v državo za vpletene v vojne zločine. Izrael je v odzivu prepovedal vstop dvema ministricama.

Španska vlada želi z ukrepi "ustaviti genocid v Gazi, preganjati storilce in podpreti Palestince", je v televizijskem nagovoru dejal španski premier Pedro Sanchez.

Med drugim je napovedal zakonsko potrditev prepovedi trgovanja z Izraelom na področju vojaške opreme, čeprav, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, ki je povzela nagovor, Španija embargo na orožje dejansko uresničuje že od začetka konflikta.

Pedro Sanchez
Pedro Sanchez FOTO: AP

V skladu z novimi ukrepi ladje z gorivom za izraelsko vojsko ne bodo smele uporabljati španskih pristanišč. Španija si bo prizadevala tudi za omejitev letalskega prevoza vojaške opreme v Izrael, je še napovedal Sanchez.

Vstop v Španijo bo po novem prepovedan "vsem, ki neposredno sodelujejo v genocidu, kršitvah človekovih pravic in vojnih zločinih v Gazi". Država bo tudi prepovedala uvoz z nezakonitih izraelskih naselbin na palestinskih ozemljih, konzularne storitve za španske državljane v teh naselbinah pa bodo omejene na minimalne zakonsko obvezne.

Sanchez je naznanil tudi nove projekte sodelovanja s palestinskimi oblastmi na področju kmetijstva, prehranske varnosti in zdravstvene pomoči ter dodatno humanitarno pomoč za Palestince.

Izrael z obtožbami nad Španijo

Izraelski zunanji minister Gideon Saar je v odzivu Španiji očital vodenje protiizraelske in antisemitske kampanje, s katero da želi Sanchez odvrniti pozornost s korupcijskih škandalov. V odgovor so namestnici premierja Yolandi Diaz in ministrici za mlade Siri Rego prepovedali vstop v državo. Obe sta članici levega zavezništva Sumar, manjše koalicijske partnerice socialistov.

Špansko zunanje ministrstvo je zavrnilo obtožbe antisemitizma kot napačne in obrekovanje. Obsodilo je tudi ukrep proti dvojici ministric in zatrdilo, da se "Španija ne bo pustila ustrahovati v svoji obrambi miru, mednarodnega prava in človekovih pravic".

Poleg tega je Španija iz Tel Aviva odpoklicala svojega veleposlanika. Španski zunanji minister Jose Manuel Albares je odločitev sprejel "zaradi obrekljivih obtožb proti Španiji in nesprejemljivih ukrepov proti dvema članicama španske vlade", je po poročanju AFP povedal vir na ministrstvu.

Preberi še Fajonova o ukrepih proti Izraelu: Slovenija orje ledino

Španija je skupaj s Slovenijo in nekaterimi drugimi državami znotraj EU med najglasnejšimi kritičarkami izraelske agresije v Gazi. Palestino je priznala maja lani.

Slovenija, ki je Palestino priznala junija lani, je konec julija letos kot prva evropska država z določenimi izjemami prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Malo zatem je tudi prepovedala uvoz blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Še pred tem je izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželeni osebi.

PunceDajte RuteDol
09. 09. 2025 11.04
+1
Hamas, ki je začel vse skupaj, jih pa ne zanima.
ODGOVORI
1 0
Angelica007
08. 09. 2025 19.52
+0
bravo Spanija z hrbtenico!
ODGOVORI
3 3
Lev07
08. 09. 2025 17.21
+5
Bravo Španija!
ODGOVORI
8 3
bronco60
08. 09. 2025 15.49
+4
Na bruh mi gre njihov zagovor, da gre za antisemitizem.
ODGOVORI
7 3
patogen
08. 09. 2025 15.48
+0
Tudi za Fajonko in Natašo, bi moral Izrael izdati prepoved vstopa, pa poslati na mednarodne ustanove, da se da v računalnike, po letališčih in vstopnih točkah.
ODGOVORI
10 10
SLObunkeljn
08. 09. 2025 17.47
+5
Za tebe in tvoje pajdaše pa kar nepovratno karto v Izrael.
ODGOVORI
7 2
