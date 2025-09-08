Španija z devetimi ukrepi proti Izraelu

Španska vlada želi z ukrepi "ustaviti genocid v Gazi, preganjati storilce in podpreti Palestince", je v televizijskem nagovoru dejal španski premier Pedro Sanchez.
Med drugim je napovedal zakonsko potrditev prepovedi trgovanja z Izraelom na področju vojaške opreme, čeprav, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, ki je povzela nagovor, Španija embargo na orožje dejansko uresničuje že od začetka konflikta.
V skladu z novimi ukrepi ladje z gorivom za izraelsko vojsko ne bodo smele uporabljati španskih pristanišč. Španija si bo prizadevala tudi za omejitev letalskega prevoza vojaške opreme v Izrael, je še napovedal Sanchez.
Vstop v Španijo bo po novem prepovedan "vsem, ki neposredno sodelujejo v genocidu, kršitvah človekovih pravic in vojnih zločinih v Gazi". Država bo tudi prepovedala uvoz z nezakonitih izraelskih naselbin na palestinskih ozemljih, konzularne storitve za španske državljane v teh naselbinah pa bodo omejene na minimalne zakonsko obvezne.
Sanchez je naznanil tudi nove projekte sodelovanja s palestinskimi oblastmi na področju kmetijstva, prehranske varnosti in zdravstvene pomoči ter dodatno humanitarno pomoč za Palestince.
Izrael z obtožbami nad Španijo
Izraelski zunanji minister Gideon Saar je v odzivu Španiji očital vodenje protiizraelske in antisemitske kampanje, s katero da želi Sanchez odvrniti pozornost s korupcijskih škandalov. V odgovor so namestnici premierja Yolandi Diaz in ministrici za mlade Siri Rego prepovedali vstop v državo. Obe sta članici levega zavezništva Sumar, manjše koalicijske partnerice socialistov.
Špansko zunanje ministrstvo je zavrnilo obtožbe antisemitizma kot napačne in obrekovanje. Obsodilo je tudi ukrep proti dvojici ministric in zatrdilo, da se "Španija ne bo pustila ustrahovati v svoji obrambi miru, mednarodnega prava in človekovih pravic".
Poleg tega je Španija iz Tel Aviva odpoklicala svojega veleposlanika. Španski zunanji minister Jose Manuel Albares je odločitev sprejel "zaradi obrekljivih obtožb proti Španiji in nesprejemljivih ukrepov proti dvema članicama španske vlade", je po poročanju AFP povedal vir na ministrstvu.
Španija je skupaj s Slovenijo in nekaterimi drugimi državami znotraj EU med najglasnejšimi kritičarkami izraelske agresije v Gazi. Palestino je priznala maja lani.
Slovenija, ki je Palestino priznala junija lani, je konec julija letos kot prva evropska država z določenimi izjemami prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Malo zatem je tudi prepovedala uvoz blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Še pred tem je izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželeni osebi.
