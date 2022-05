Španija zaostruje kazensko zakonodajo glede posilstva

Proti tako imenovanemu zakonu "Samo ja pomeni ja" so glasovali le poslanci konservativne Ljudske stranke in desničarske populistične stranke Vox. Njihov glavni argument je bil, da bi predlog zakona ogrozil načelo domneve nedolžnosti.

Ministrica za enakost Irene Montero je pozdravila sprejetje zakona v spodnjem domu parlamenta in dejala, da gre za "odločilen korak k spremembi spolne kulture v Španiji" ter k odpravi spolnega nasilja in kulture posilstev.

"Spolna svoboda bo v naši državi končno postala pravica," je dejala in dodala: "Nasilje bomo zamenjali za svobodo in strah za željo. Od danes je Španija svobodnejša in varnejša država za vse ženske."

Zakon bo odpravil razlikovanje med zlorabo in nasiljem. Spolno nasilje bo po uveljavitvi zakona obravnavano kot posilstvo ne glede na to, ali se žrtev upira ali ne. Za posilstvo in spolno nasilje bo zagrožena kazen do 15 let zapora. Poleg tega bodo med drugim kaznivi tudi "zastraševalni" komplimenti in distribucija videoposnetkov o spolnih odnosih.