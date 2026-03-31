Španija zaprla zračni prostor za ameriško vojsko in še povečala razdor

Do poteze, o kateri je prvi poročal časopis El País in jo je v ponedeljek potrdila tudi španska obrambna ministrica, je prišlo potem, ko je Madrid sporočil, da ZDA ne morejo uporabljati skupno upravljanih vojaških oporišč v državi za operacije, povezane z vojno. "Mislim, da vsi poznajo stališče Španije. Je zelo jasno," je sporočila ministrica Margarita Robles.

Zaradi zaprtja morajo vojaška letala, vključno s tistimi s sedežem v Združenem kraljestvu in drugod po Evropi, na poti do ciljev na Bližnjem vzhodu zaobiti Španijo, razen v nujnih primerih, navaja Guardian.

Španski premier Pedro Sánchez je s svojim nedvoumnim nasprotovanjem vojni že razjezil Donalda Trumpa . Pozval je ZDA, Izrael in Iran, naj ustavijo vojno in dejal: "Na eno nezakonitost se ne morete odzvati z drugo, ker se tako začnejo velike katastrofe človeštva."

Zavrnitev uporabe oporišč ZDA je Trumpa spodbudila k grožnji s prekinitvijo trgovine z Madridom. Na vprašanje, ali bi omejitev dostopa do španskega zračnega prostora lahko poslabšala napete odnose Španije z Belo hišo, je minister za gospodarstvo Carlos Cuerpo za lokalni radio dejal: "Ta odločitev je del odločitve, ki jo je španska vlada že sprejela, da ne bo sodelovala v vojni, ki je bila sprožena enostransko in v nasprotju z mednarodnim pravom."

Ameriška vojaška letala lahko še naprej uporabljajo baze v skladu s pogoji dvostranskega sporazuma, na primer za zagotavljanje logistične podpore 80.000 ameriškim silam, ki so nameščene v Evropi, navaja Guardian. Toda konec februarja je bilo 15 ameriških letal KC-135 za oskrbo z gorivom s sedežem v Španiji preusmerjenih iz Morón de la Frontera in Rota v baze v Franciji in Nemčiji.

V odgovoru na trditve v časopisu El Mundo, da je od začetka konflikta vsaj 70 ameriških vojaških poletov uporabljalo oporišča, je Roblesova dejala, da so bili zadevni leti vojaški transportni in da niso bili vpleteni nobeni lovci ali letala za oskrbo z gorivom.