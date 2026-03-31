Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Španija zaprla zračni prostor za ameriško vojsko in še povečala razdor

Madrid, 31. 03. 2026 07.35 pred 1 uro 2 min branja 33

Avtor:
Ne.M.
Margarita Robles

Španija je še dodatno okrepila svoje nasprotovanje vojni ZDA in Izraela proti Iranu, tako da je zaprla svoj zračni prostor za ameriška letala, ki sodelujejo v napadih. S tem je še dodatno poudarila svoj položaj vodilne evropske nasprotnice konflikta.

Do poteze, o kateri je prvi poročal časopis El País in jo je v ponedeljek potrdila tudi španska obrambna ministrica, je prišlo potem, ko je Madrid sporočil, da ZDA ne morejo uporabljati skupno upravljanih vojaških oporišč v državi za operacije, povezane z vojno. "Mislim, da vsi poznajo stališče Španije. Je zelo jasno," je sporočila ministrica Margarita Robles.

Obrambna ministrica Margarita Robles
Obrambna ministrica Margarita Robles
FOTO: AP

Zaradi zaprtja morajo vojaška letala, vključno s tistimi s sedežem v Združenem kraljestvu in drugod po Evropi, na poti do ciljev na Bližnjem vzhodu zaobiti Španijo, razen v nujnih primerih, navaja Guardian.

Španija že razjezila Trumpa

Španski premier Pedro Sánchez je s svojim nedvoumnim nasprotovanjem vojni že razjezil Donalda Trumpa. Pozval je ZDA, Izrael in Iran, naj ustavijo vojno in dejal: "Na eno nezakonitost se ne morete odzvati z drugo, ker se tako začnejo velike katastrofe človeštva."

Preberi še V podporo Španiji še Nemčija: 'Ne bomo dovolili, da nas razdvojijo'

Zavrnitev uporabe oporišč ZDA je Trumpa spodbudila k grožnji s prekinitvijo trgovine z Madridom. Na vprašanje, ali bi omejitev dostopa do španskega zračnega prostora lahko poslabšala napete odnose Španije z Belo hišo, je minister za gospodarstvo Carlos Cuerpo za lokalni radio dejal: "Ta odločitev je del odločitve, ki jo je španska vlada že sprejela, da ne bo sodelovala v vojni, ki je bila sprožena enostransko in v nasprotju z mednarodnim pravom."

Preberi še Trump Španiji: Grozni ste, z vami bomo prekinili vso trgovino

Ameriška vojaška letala lahko še naprej uporabljajo baze v skladu s pogoji dvostranskega sporazuma, na primer za zagotavljanje logistične podpore 80.000 ameriškim silam, ki so nameščene v Evropi, navaja Guardian. Toda konec februarja je bilo 15 ameriških letal KC-135 za oskrbo z gorivom s sedežem v Španiji preusmerjenih iz Morón de la Frontera in Rota v baze v Franciji in Nemčiji.

V odgovoru na trditve v časopisu El Mundo, da je od začetka konflikta vsaj 70 ameriških vojaških poletov uporabljalo oporišča, je Roblesova dejala, da so bili zadevni leti vojaški transportni in da niso bili vpleteni nobeni lovci ali letala za oskrbo z gorivom.

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Maki3322
31. 03. 2026 09.22
EU sledite Španiji in skupaj pošljite račun Trampu za škodo ki jo trpi EU zaradi zvišanje cen nafte. Plača naj Amerika ali Tramp.
Odgovori
+2
2 0
cirenij
31. 03. 2026 09.30
Ne samo nafta! Posledično se vse draži in onemogoča uvoz. Nekatere firme bodo pocrkale.
Odgovori
0 0
cirenij
31. 03. 2026 09.20
EU daj se poenoti in daj kajlo temu oranžnemu. Njegovi komentarji in poteze so že proti totalni dementnosti. Pa vedno bolj oranžen. Zaradi njegovih nebuloz bo in že trpi najbolj navaden narod. Kam plovemo na vseh področjih? A putkotu, od katerega bi imeli pa koristi, pa sankcija na sankcijo. lajna@co, spelji se!
Odgovori
+3
3 0
Rafael Kramar
31. 03. 2026 09.19
Ko bo pa enkrat konec vojne in bo posle za sklepat z novim Iranskim režimom, bodo pa z odprto malho čakali, kaj bo kaj padlo vanjo zanje...!? Tegale noža med rebra jim Ameri ne bodo kar tako pozabili...
Odgovori
0 0
Beuelin
31. 03. 2026 09.14
Španija je tudi že leta 2021 legalizirala evtanazijo. Lahko so ponosni na svojo mentaliteto. Bravo.
Odgovori
+1
2 1
Rafael Kramar
31. 03. 2026 09.30
Saj lahko, da evtanizirajo tudi tujce, tako, da prijavi se in počakaj na vrsto...
Odgovori
0 0
NeXadileC
31. 03. 2026 09.12
V tej luči, med tem časom, v Islamabadu sedijo skupaj zunanji ministri Pakistana, Saudove Arabije, Turčije in Egipta, z namenom, da odprejo dijalog med ZDA in Iranom, za končanje vojne, vendar v novih pogojih, in v novi luči, saj zraven ni več starih gospodarjev, NATO-a, EU, niti Združenega Kraljestva. Zato Španija nagaja, med tem ko vojno v Ukrajini podpira.
Odgovori
-1
0 1
Port__CN
31. 03. 2026 09.12
Ameriška diplomacija je na odločitvah enega človeka kar je grozljivo za Ameriški sistem .
Odgovori
+2
2 0
Frincko
31. 03. 2026 09.08
Edina država v EU, ki ima cojones, da se upre oranžnemu. ¡Que viva España!
Odgovori
+4
4 0
cirenij
31. 03. 2026 09.12
Bravo Španija!
Odgovori
+3
3 0
Rafael Kramar
31. 03. 2026 09.21
Upam, da bo tudi edina, ki jih dobi po zobeh zaradi tega in ne bomo posledic njihovega pezdetstva kolektivno deležni vsi v EU!
Odgovori
-1
0 1
Samo navijač
31. 03. 2026 09.07
Hormuz trajno zaprt" = naftni šok leta 1973 na steroidih. Precedens iz leta 1973: Nafta: 3 $ → 12 $ za sod ( barel) (+400 %) Inflacija v ZDA: 3 % → 11 % S&P 500: -48 % (2 leti) Svetovna recesija: 16 mesecev Hormuz trajno = lestvica x3 leta 1973 112 $ danes → 250–350 $/sod možnih Inflacija v EU: 5 % → 15 % Tamrat je cena posmocila za 4x. Zdaj bo pa isto ali se mal več.
Odgovori
+1
1 0
tech
31. 03. 2026 09.04
Še edina država v EU, ki je suverena. Španci so lahko ponosni na svojo državo.
Odgovori
+7
8 1
Rafael Kramar
31. 03. 2026 09.03
Upam in verjamem, da jim ZDA tega ne pozabijo nikoli.
Odgovori
-12
0 12
klop12
31. 03. 2026 09.04
to je tramp, ta dementnež pozab do naslednjega petka
Odgovori
+6
6 0
krpati
31. 03. 2026 09.01
Bravo Španci. Lepo in odločno. Pohvalno.
Odgovori
+11
11 0
mackon08
31. 03. 2026 09.01
Bravo Španija, cela EU bi morala tako narediti. Nato pakt pa bo kmalu zgodovina.
Odgovori
+7
7 0
JanezOrban
31. 03. 2026 09.00
Čestitke Špancem,Janša bi Jim sigurno ponudil zračni prostor.
Odgovori
+6
8 2
klop12
31. 03. 2026 08.55
Španci respect!
Odgovori
+4
5 1
proofreader
31. 03. 2026 08.55
Slovenija pa je nenadoma postala prijateljica Izraela. Posnetkov 6 do 10 očitno ne bo.
Odgovori
+5
6 1
myomy
31. 03. 2026 08.50
Netanjahu trdi, da je vojna v Iranu že čez polovico. Seveda. Tudi v Afganistanu je bila po enem mesecu čez polovico. Druga polovica pa je trajala še 20 let in se končala s porazom ZDA.
Odgovori
+6
8 2
simc167
31. 03. 2026 08.47
BRAVO ZA ŠPANIJO!
Odgovori
+12
14 2
NeXadileC
31. 03. 2026 08.44
Zakaj!? Vojna v Ukrajini ustreza NATO-u in EU, a vojno v Iranu zavračajo. Zato jer slednja podira vtečen Angleški imperijalni sistem in prihodke, ki iz njega izvirajo, in na čem slonijo podrejene mu EU države in države Commonwealtha.
Odgovori
+0
4 4
Rafael Kramar
31. 03. 2026 08.37
Namesto, da bi jim šli pomagat kokat Irance, jim še polena mečemo pod noge...
Odgovori
-14
2 16
SpamEx
31. 03. 2026 08.43
čestitke tvojim staršem, predvsem mami in očetu
Odgovori
+10
12 2
Rafael Kramar
31. 03. 2026 08.49
Ja, glih en plod incesta mi ima okrog staršev za razlagat...
Odgovori
-3
2 5
SpamEx
31. 03. 2026 08.34
vau bravo Španija. RESPECT
Odgovori
+11
13 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615