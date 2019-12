Španska loterijska evforija: razdelili 2,24 milijarde evrov

V operni hiši Teatro Real v Madridu je tudi letos potekala tradicionalna predbožična loterija, ki jo Španci imenujejo El Gordo ali 'Debelinko'. Letošnji srečneži so bili imetniki srečnih številk 26590. Zmagovalci so prejeli 20.000 evrov za vsak evro, ki so ga odšteli za nakup loterijskega listka.