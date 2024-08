20-letnik priznal umor dečka, policija izključila možnost terorizma

Lokalne oblasti so zaradi tragičnega dogodka v mestu razglasile tridnevno žalovanje, pokojnemu fantu pa so se poklonili z minuto molka. Dogodek je močno pretresel prebivalce majhnega mesteca v bližini Toleda, kjer živi le okoli 5000 ljudi.

Osumljenec je v nedeljo zjutraj zamaskiran vstopil na lokalno nogometno igrišče in planil proti skupini fantov, ki so igrali nogomet. Pri tem je zabodel 11-letnika. Na kraj so nemudoma prihiteli reševalci, a dečku niso mogli več pomagati, saj je doživel srčni zastoj.

Bratranec umorjenega dečka Asell Sanchez je za španske medije ocenil, da je morilec poznal mesto in športni center ter da je bilo dejanje verjetno premišljeno. "Vedel je, kaj namerava storiti," je dejal.

V Španiji sta bila minuli konec v razmaku 24 ur umorjena dva mladoletnika. Poleg Matea je umrla tudi 17-letnica, ki jo je ustrelil njen očim. Direktorica organizacije Save the Children Catalina Perazzo je opozorila, da se nasilja nad otroki ne sme tolerirati. "Še en primer več. To, kar vidimo, je vrh ledene gore in gre za resne situacije. Obstajajo pa tudi drugi primeri, ki niso odkriti, in pomembno je, da javnost ozaveščamo, da nasilja nad otroki ne smemo tolerirati," je dejala.

Na dogajanje v Mocejonu se je odzval tudi španski premier Pedro Sanchez. Policiji se je zahvalil za opravljeno delo. "Nemogoče si je predstavljati toliko bolečine in trpljenja," je zapisal.