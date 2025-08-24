Svetli način
Tujina

Španija se je skuhala: najintenzivnejši vročinski val doslej

Cadiz, 24. 08. 2025 15.55 | Posodobljeno pred 8 minutami

T.H. , STA
Španska meteorološka agencija je danes sporočila, da je bil 16 dni trajajoči vročinski val, ki ga je Španija doživela ta mesec, najintenzivnejši doslej. Avgustovske meritve so presegle dosedanji rekord iz julija 2022. Povprečna temperatura je bila tokrat višja od predhodnih vročinskih obdobij za 4,6 stopinje Celzija. Najvišjo temperaturo so izmerili v Cadizu, kjer se je živo srebro povzpelo kar do 45,6 stopinj Celzija.

16-dnevni vročinski val se je začel 3. avgusta letos, deset dni med 8. in 17. avgustom pa je je bilo najtoplejših deset zaporednih dni v Španiji najmanj od leta 1950. Po navedbah španske meteorološke agencije je "znanstveno dejstvo, da so trenutno poletja toplejša od poletij v prejšnjih desetletjih".

Rekordno visoka temperatura, izmerjena v zadnjem vročinskem valu, je bila 45,6 stopinj Celzija, izmerili pa so jo na skrajnsem jugu države, v mestu Jerez de la Frontera v provinci Cadiz v Andaluziji, je poročal lokalni medij SUR.

Od začetka merjenja leta 1975 je španska meteorološka agencija AEMET zabeležila 77 vročinskih valov v državi. Od tega so se v šestih temperature zvišale za štiri ali več stopinj Celzija nad povprečjem. Pet od takšnih vročinskih valov se je pojavilo po letu 2019.

Znanstveniki ugotavljajo, da podnebne spremembe povzročajo daljše, intenzivnejše in pogostejše vročinske valove po vsem svetu. "Vsako poletje ne bo vedno bolj vroče od prejšnjega, vendar obstaja jasen trend k veliko bolj ekstremnim poletjem. Ključno je prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blaženje," je pojasnila omenjena agencija.

Avgustovski vročinski val je v Španiji privedel- tudi do številnih požarov v naravi, ki še naprej pustošijo po delih severa in zahoda države. Več kot 1100 smrti v državi pa je povezanih z vročino, kažejo ocene, ki jih je v ta teden objavil tamkajšnji zdravstveni inštitut.

Španija vreme temperatura vročina vročinski val
lhjsdg
24. 08. 2025 16.06
+1
Slovo poletja. Končno !!! Narava vrača udarec. Podnebne spremembe. Vsaka križarka - ladja ima 6 dizelskih motorjev težkih 75.600 KW (približno 100.000 HP), 1,8 milijona cc x 6 cilindrov (equiv. 5400 VW Golf TDI), Poraba: 13,8 ton/uro ali 390.000 litrov na dan.120.000 ton/leto, kar ustreza celotni proizvodnji težke nafte v rafineriji Falconara. Potem Vam povedo, da je za rešitev problema podnebnih sprememb potrebno kupiti električni avtomobil. Bolano !!!
ODGOVORI
1 0
