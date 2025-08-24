Španija se je skuhala: najintenzivnejši vročinski val doslej

16-dnevni vročinski val se je začel 3. avgusta letos, deset dni med 8. in 17. avgustom pa je je bilo najtoplejših deset zaporednih dni v Španiji najmanj od leta 1950. Po navedbah španske meteorološke agencije je "znanstveno dejstvo, da so trenutno poletja toplejša od poletij v prejšnjih desetletjih".

Rekordno visoka temperatura, izmerjena v zadnjem vročinskem valu, je bila 45,6 stopinj Celzija, izmerili pa so jo na skrajnsem jugu države, v mestu Jerez de la Frontera v provinci Cadiz v Andaluziji, je poročal lokalni medij SUR.

Od začetka merjenja leta 1975 je španska meteorološka agencija AEMET zabeležila 77 vročinskih valov v državi. Od tega so se v šestih temperature zvišale za štiri ali več stopinj Celzija nad povprečjem. Pet od takšnih vročinskih valov se je pojavilo po letu 2019.

Znanstveniki ugotavljajo, da podnebne spremembe povzročajo daljše, intenzivnejše in pogostejše vročinske valove po vsem svetu. "Vsako poletje ne bo vedno bolj vroče od prejšnjega, vendar obstaja jasen trend k veliko bolj ekstremnim poletjem. Ključno je prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blaženje," je pojasnila omenjena agencija.

Avgustovski vročinski val je v Španiji privedel- tudi do številnih požarov v naravi, ki še naprej pustošijo po delih severa in zahoda države. Več kot 1100 smrti v državi pa je povezanih z vročino, kažejo ocene, ki jih je v ta teden objavil tamkajšnji zdravstveni inštitut.