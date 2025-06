Španiji naj ne bi bilo treba povišati obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP

Članice zveze Nato so v nedeljo po navedbah neimenovanih virov dosegle dogovor o zvišanju proračunskih izdatkov za obrambo in varnost s trenutnih dveh na pet odstotkov BDP do leta 2035. Dogovor bodo uradno potrdili voditelji držav na vrhu v Haagu, ki bo potekal v torek in sredo.

Pri tem bodo morale 3,5 odstotka BDP nameniti za naložbe neposredno v obrambo, še 1,5 odstotka BDP pa za naložbe, povezane z njo.