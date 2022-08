Španijo požirata ogromna požara, upepeljena tudi portugalska Serra da Estrela

V španski regiji Valencia še naprej divjajo gozdni požari, zaradi katerih so evakuirali več kot 2000 okoliških prebivalcev. Prav tako so ognjeni zublji v beg pognali tudi gasilce. V bližini kraja Bejis se požar nenadzorovano širi, opustošil je že skoraj 10.000 hektarjev. Skupno so požari v regiji uničili več kot 20.000 hektarjev površin, poročajo španski mediji. Z ognjem se medtem borijo tudi na Portugalskem, kjer so gasilci sicer uspeli obvladati požar v naravnem parku Serra da Estrela, a pokrajina se je po 11 dneh divjanja požara spremenila v pepel.

S požari v Valenciji se poleg več sto gasilcev bori tudi 30 helikopterjev ter letal. Nekoliko južneje od Bejisa, blizu kraja Vall d'Ebo, je požar, ki je izbruhnil v soboto, po navedbah gasilcev doslej uničil 11.500 hektarjev gozda. Oba požara v okolici Valencie naj bi sicer po poročanju Euronewsa uničila že več kot 17.000 hektarjev pokrajine. Zaradi divjanja plamenov so španske oblasti izselile vsaj 2000 lokalnih prebivalcev, oba požara pa sta nastala zaradi udarov strele. Ognjeni zublji so medtem v torek v beg pognali tudi skupino španskih gasilcev, ki se je trudila preprečiti, da bi gozdni požar dosegel stanovanjsko območje v Bejisu. Poškodovala sta se dva gasilca, vendar pa njune opekline niso smrtno nevarne, poročajo španski mediji. Kot smo že poročali v sredo, pa je ognjeni zid, v katerega je zapeljal vlak, ki je bil namenjen v Zaragozo, v beg pognal tudi številne potnike. Ti so razbili okna in se pognali iz vlaka. PREBERI ŠE Pred vlakom se je dvignil ognjeni zid, potniki razbili okna in zbežali Po celotni Španiji je sicer zaradi več mesecev trajajoče suše, visokih temperatur in suhega zraka od junija letos pustošilo že več sto požarov. Dim požara na portugalskem vse do Madrida Z gozdnimi požari se sooča tudi sosednja Portugalska. Po zadnji oceni tamkajšnje civilne zaščite je velik požar v naravnem parku Serra da Estrela v osrednji Portugalski trenutno pod nadzorom, vendar še ni povsem pogašen, zato obstaja možnost, da se bo ponovno razplamtel. Požar, ki je izbruhnil 6. junija v osrčju naravnega parka, je največji požar letošnjega poletja na Portugalskem. Dim je segel vse do Madrida v sosednji Španiji, ki je oddaljena okoli 400 kilometrov. Prejšnji teden so ga gasilci prvič obvladali, vendar se je v ponedeljek ponovno razplamtel, saj ga je podžgal močan veter. Na terenu ostaja približno 1000 gasilcev. Pristojni organi na Portugalskem ocenjujejo, da je bilo v parku Serra da Estrela, ki je na seznamu Unescove naravne dediščine in v katerem živijo najrazličnejše živalske vrste, doslej skupno požganih več kot 25.000 hektarjev površin. V požaru je bilo poškodovanih 24 oseb, med njimi trije huje. 45 ljudi pa so morali preventivno evakuirati, kažejo zadnje informacije civilne zaščite, poroča Deutsche Welle. Do zdaj je zgorelo 24.000 hektarjev, od ponedeljka več kot 8000, pa kažejo začasni podatki Evropskega požarnega informacijskega sistema. Na Portugalskem, kjer se letos soočajo z izjemno sušo, sicer od sobote pričakujejo nov vročinski val. Tudi september bo bolj vroč in suh kot običajno. Notranji minister José Luis Carneiro je v sredo opozoril, da se bo v naslednjih dneh še povečala nevarnost požarov. "Nevarnost gozdnih požarov na Portugalskem, zlasti na celini, je še vedno zelo visoka. Šli smo skozi vročinski val s temperaturami, ki so dosegle skoraj 50 stopinj Celzija. Drugi val je imel sicer manjšo intenzivnost, čez nekaj dni pa bomo verjetno vstopili že v tretji letošnji vročinski val," je opozoril Jorge Miguel Alberto de Miranda, predsednik Portugalskega inštituta za morje in ozračje.