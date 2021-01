Španijo presenetila velika pošiljka snega, po Madridu kar s smučmi

Snežni vihar Filomena je z močnim sneženjem prekril dele Španije, v pričakovanju nove snežene pošiljke so za nekatere dele države v soboto izdali rdeči alarm. Tako obilne količine snega niso doživeli že zadnjih 50 let. V Madridu, ki velja za enega najbolj prizadetih območij, pričakujejo, da bo v naslednjih 24 urah zapadlo še do 20 centimetrov snega.

FOTO: AP Zaradi snežene nevihte so v Madridu zaprli tako mestno letališče kot tudi številne ceste, ustavljen je tudi javni promet. Med drugim je na letalu za več kot dve uri obtičalo tudi člansko moštvo madridskega Reala, ki mu zaradi poledenele vzletne steze niso dovolili poleteti proti Pamploni. V soboto dopoldne je kot prva odpadla tekma Atletico Madrid ‒ Athletic Bilbao. V petek zvečer je na avtocesti v bližini prestolnice v snegu ostalo ujetih več vozil. Po poročanju nekaterih tujih medijev naj bi ponoči na cesti obtičali za več kot šest ur. Madridska agencija za varnost in izredne razmere je ponoči iz snežnega primeža rešila tisoč avtomobilov. Nekateri na pomoč še čakajo, iz agencije pa so jih pozvali, naj bodo potrpežljivi. Voznikom, ki so obtičali na več kot 400 cestah, so na pomoč priskočili tudi gasilci. Ujetim voznikom tovornjakov je hrano dostavil rdeči križ. Na nekaterih območjih je pri čiščenju cest pomagala tudi vojska. Oblasti so ljudi prosile, naj se izogibajo vsem nenujnim potovanjem. "Danes je bilo težko, jutri pa bo še toliko bolj," je ponoči zapisal madridski župan Jose Luis Martinez-Almeida. Po poročanju lokalnih medijev tako močnega sneženja v Madridu niso doživeli že več kot 50 let. Vremenska agencija AEMET je dejala, da je sneženje "izjemno in najverjetneje zgodovinsko". Kljub temu pa so številni Madridčani izkoristili zasneženo pokrajino. Po madridskem trgu Puerta del Sol je bilo opaziti celo nekatere smučarje, v objektiv kamere pa so ujeli tudi moškega na saneh, ki so ga vlekli psi. Iz varnostnih razlogov so zaprti tudi parke, saj bi se lahko zaradi teže snega zlomile veje dreves, še poročaBBC.