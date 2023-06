Španijo zajel vročinski val: temperature že opoldne blizu 40 stopinj Celzija

V zadnjih dneh se v Madridu temperatura ponoči spusti največ do 22 ali 23 stopinj Celzija. Popoldne je bilo na ulicah španske prestolnice le malo ljudi. Najvišjo dnevno temperaturo 37 stopinj Celzija pričakujejo okoli 16. ure.

Po poročanju španskih medijev je bila od sobote, ko se je vročinski val začel, predvsem na plažah in v dobro ohlajenih nakupovalnih središčih velika gneča. Od torka naprej naj bi se temperature nekoliko znižale, vendar se vročinski val do četrtka ne bo občutno umiril. V številnih regijah bodo do takrat veljali rdeči, oranžni in rumeni alarmi, ki opozarjajo na izjemno vročino.