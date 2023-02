Španka se je zaljubila prek Tinderja in ostala brez 57.000 evrov

Moški jo je nato prosil, da mu pomaga prebroditi finančne težave. Maria, ki je verjela, da sta z dopisovalcem že par in da bosta kmalu ustvarila družino, je njegovi zahtevi ugodila. Pričela mu je nakazovati denar, 39-letnik pa je trdil, da ji bo dolg povrnil s prodajo nepremičnine. A dolg se je nabiral, on pa s prošnjami po novem denarju ni prenehal.

Takrat se je ženska obrnila na policiste, ti pa so začeli s preiskavo. Agenti so moškega locirali v španski občini Guardamar del Segura, 120 kilomtreov stran od kraja, kjer živi Maria. Policisti so vdrli v hišo osumljenega in ugotovili, da tam živi s svojim 39-letnim dekletom. Slednja je za prevaro vedela in se z pridobljenim denarjem tudi okoristila. Policisti so oba tudi aretirali.