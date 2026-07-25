Španka v kovčku tihotapila 15 kilogramov marihuane

Španka je v torek priletela na zagrebško letališče, s tekočega traku prevzela svoj kovček, ko so jo na naključni pregled poklicali hrvaški policisti. Izkazalo se je, da ima 32-letna Španka v svojem sivem kovčku dva vakuumsko zaprta paketa s konopljo, ki sta skupaj tehtala 14 kilogramov in 920 gramov.

Zagrebška policijska uprava je danes sporočila, da so zaključili kriminalistično preiskavo in zoper osumljenko vložili kazensko ovadbo.