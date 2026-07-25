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Španka v kovčku tihotapila 15 kilogramov marihuane

Zagreb, 25. 07. 2026 11.08 pred 35 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
Španka tihitapila skoraj 15 kilogramov marihuane.

Med naključnim pregledom potnikov na zagrebškem letališču so hrvaški policisti pri Španki v kovčku našli skoraj 15 kilogramov marihuane.

Španka je v torek priletela na zagrebško letališče, s tekočega traku prevzela svoj kovček, ko so jo na naključni pregled poklicali hrvaški policisti. Izkazalo se je, da ima 32-letna Španka v svojem sivem kovčku dva vakuumsko zaprta paketa s konopljo, ki sta skupaj tehtala 14 kilogramov in 920 gramov.

Zagrebška policijska uprava je danes sporočila, da so zaključili kriminalistično preiskavo in zoper osumljenko vložili kazensko ovadbo.

policija zagrebško letališče marihuana kriminalistična preiskava tihotapljenje

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KOMENTARJI2

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Watcherman
25. 07. 2026 11.58
Čestitke za zaseg zelo škodljive droge.Lp
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0 0
chubba
25. 07. 2026 11.38
Je šla na Ultro v Split nekaj zasluzit
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0 0
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