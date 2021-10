Španska carina na jadrnici pri Azorih zasegla skoraj tri tone kokaina

Španska carina je v sodelovanju s policijo na neki jadrnici pri Azorih odkrila in zasegla 2,8 tone kokaina, so sporočile španske oblasti. Na jadrnici so aretirali dve osebi, še tri osumljence pa v Malagi na jugu Španije, kamor je bilo plovilo namenjeno.

Jadrnico s pošiljko kokaina, ki bi na trgu dosegel vrednost približno 200 milijonov evrov, so pred tednom dni ustavili v bližini Azorskih otokov in jo pospremili v 1500 kilometrov oddaljeno pristanišče v mestu Vigo na severozahodu Španije, kamor je prispela v petek. Kot poroča španski časnik Diario de Pontevedra, gre za največjo količino zaseženih mamil na tovrstnih plovilih doslej, saj pristojne oblasti običajno odkrijejo med 700 do 1000 kilogramov mamil. icon-expand Gre za največjo količino zaseženih mamil na tovrstnih plovilih doslej. FOTO: Shutterstock Tihotapljenje kokaina s plovili iz Južne Amerike čez Atlantik v Španijo se je v zadnjih letih dramatično povečalo. Tolpe nato droge iz Španije preprodajajo v druge evropske države.