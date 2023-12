Španska ministrica Nadia Calvino bo postala nova predsednica EIB

Po neformalnih posvetovanjih bo zdaj stekel uradni pisni postopek, v okviru katerega morata njeno kandidaturo potrditi Svet guvernerjev, v katerem sedijo ministri članic EU, in Svet direktorjev, v katerem so predsednik oziroma predsednica banke, predstavniki članic EU in Evropske komisije.

Calvinova je ministrica za gospodarstvo postala leta 2018

Nadia Calvino položaj ministrice za gospodarstvo v Španiji zaseda od leta 2018, v tem času pa je po oceni analitikov špansko gospodarstvo uspešno prepeljala čez pandemijo covida-19. Španija ima tudi eno najnižjih ravni inflacije v območju z evrom. Gre za pragmatično političarko, ki se zna spopasti z izzivi na vodilnih položajih, poročajo tuje tiskovne agencije.

EIB je imel od leta 1958 sedem predsednikov, nikoli na položaju ni bil Španec in nikoli ženska. 55-letnica je v boju za stolček premagala podpredsednico Evropske komisije, pristojno za konkurenco, Danko Margrethe Vestager.

Ta je septembra, ko jo je danska vlada imenovala za kandidatko za položaj predsednice upravnega odbora EIB, zaprosila za neplačan dopust, v vmesnem obdobju pa sta si njene naloge delila podpredsednica komisije Vera Jourova, pristojna za vrednote in preglednost, in evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. Danes je na družbenem omrežju X sporočila, da je uradno umaknila svojo kandidaturo, in se zahvalila vsem, ki so jo podprli. "Nadaljevala bom svoje naloge v Evropski komisiji," je napovedala.

Pri francoski tiskovni agenciji AFP pa opozarjajo, da se v kolegij komisarjev vrača oslabljena, saj je že pred kandidiranjem za najvišji položaj v EIB doživela več neuspehov, njena dolgoletna prizadevanja za krepitev konkurence na različnih področjih v EU in odmeven boj z multinacionalkami ter tehnološkimi velikani pa da so v zadnjem času bolj v ozadju prizadevanj za strateško avtonomijo EU.

EIB si izposoja denar na kapitalskih trgih in ga pod ugodnimi pogoji posoja za projekte, ki podpirajo cilje EU. Približno 90 odstotkov posojil namenja projektom v EU, finančnih sredstev pa ne dobiva iz proračuna EU. Je v skupni lasti držav članic.

Lani je banka sklenila posojilne pogodbe v skupni višini 65,1 milijarde evrov, navajajo agencije.