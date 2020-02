Španci stopili na prste 'kartonasti mafiji': z odpadki zaslužili 10 milijonov evrov

Španska policija je prirezala krila kriminalni združbi, ki je trgovala z odpadno kartonasto embalažo. Združba je nezakonito v Azijo preprodala na tone odpadkov, v skupni vrednosti 10 milijonov evrov. Papir, karton, lepenko in embalažo so večkrat dnevno kradli tudi iz kontejnerjev za recikliranje.

Španska policija je stopila na prste kriminalni združbi, ki je iz Madrida v Azijo preprodajala ukradeno odpadno kartonasto lepenko, papir in embalažo. V povezavi s sumom kaznivih dejanj na področju grožnje okolju in pranja denarja so aretirali 42 članov tolpe. Od tega so trije državljani Španije, večina pa jih je Romunov. Obtoženi so nezakonitega transporta več kot 67.000 ton odpadkov v skupni vrednosti več kot 10 milijonov evrov, poroča BBC.

Da so odpadki lahko tudi dober posel, so poleg držav in zasebnih podjetij, spoznale tudi kriminalne združbe. V več evropskih državah, predsvem v Italiji, se je v povezavi s tem razvil pravi organiziran kriminal. Poročilo EU iz leta 2015 tako na primer navaja, da organiziran kriminal v Italiji "igra pomembno vlogo v industrij ravnanja z odpadki, zlasti na področju nezakonitega odlaganja in mednarodnega nezakonitega prometa z nevarnimi odpadki".

Del odpadkov so ukradli iz kontejnerjev za recikliranje v lasti mesta Madrid, prav tako pa so od leta 2015 vodili podjetje za ravnanje z odpadki, s sedežem v Madridu. Preko slednjega so nezakonito zbirali papir in karton, je sporočila madridska policija. Kriminalna združba naj bi preko materialov, ki jih je mogoče reciklirati, predelati in prodati, mesto Madrid tako oškodovala za približno 16 milijonov evrov. Odpadni material so pošiljali v države jugovzhodne Azije - predvsem na Kitajsko, v Indijo, Indonezijo in Južno Korejo.

Papir in karton prodajo obratom za recikliranje, ki ju predelajo, ustrezno obdelajo oziroma pretvorijo nazaj v prvotne surovine. FOTO: POP TV