Španska policija razbila kriminalno združbo, ki so jo vodili Albanci

Španske oblasti so leta 2021 sprožile preiskavo na podlagi poročila Europolovih obveščevalnih služb. Hudodelska združba, ki so jo vodili albanski državljani, se je ukvarjala s proizvodnjo in preprodajo marihuane, organizirala pa je tudi obsežno pranje denarja za preprodajalce mamil. Ukvarjali so se s t. i. podzemnim bančništvom, pri tem pa tesno sodelovali s kitajskimi državljani.

Španska policija je v Alicanteju, Barceloni, Madridu, Malagi, Sevilli in Valencii izvedla 27 aretacij, zasegli so luksuzne ure in nakit v vrednosti več kot 400.000 evrov, avtomobile višjega cenovnega razreda, telefone ter 615.000 evrov gotovine.