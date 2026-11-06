Španska policija razbila kriminalno združbo, pridržani trije Slovenci

Španska Civilna garda je v okviru operacije Pokopališče 02 razbila hudodelsko združbo, ki se je ukvarjala s pridelavo, prodajo in transportom marihuane v Slovenijo. Skupno so prijeli 19 oseb, trije so slovenski državljani.

23. in 24. oktobra so opravili 12 hišnih preiskav v Almuñécarju, Peligrosu in Granadi. V preiskavah so našli več zaprtih nasadov marihuane, nameščenih v prostorih, opremljenih za gojenje. Preiskava kaže, da je združba mamila pošiljala v Slovenijo, izključene pa niso niti morebitne mednarodne povezave s tujino, je sporočilo špansko notranje ministrstvo.

Med preiskavami so agenti zasegli 181 kilogramov marihuane in 1388 rastlin, poleg tega pa 805 gramov hašiša in skoraj 35.000 evrov gotovine. Zasegli so tudi več kosov zlatnine v vrednosti okoli 40.000 evrov, šest vozil višjega cenovnega razreda, številne motorje in knjigovodsko dokumentacijo. Našli so tudi orožje, in sicer štiri pištole in puško, skupaj z veliko streliva.

Za štiri izmed pridržanih je sodišče v Granadi odredilo pripor.