Španska policija uničila največji nasad konoplje v Evropi

Približno 50 ton rastlin so po navedbah policije sušili v skladišču, da bi jih nato predelali v derivat kanabidiol (CBD). To je nepsihoaktivna spojina, ki se vse pogosteje uporablja tudi za zdravljenje tesnobe, nespečnosti in drugih bolezni.

Posušene rastline bi imele na črnem trgu vrednost 30 milijonov evrov, če bi jih predelali v CBD ali druge derivate, pa bi ta vrednost lahko narasla na 100 milijonov evrov, so dodali policisti.