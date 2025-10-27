Španska policija v Atlantiku zasegla več kot šest ton kokaina

Ladja, ki je plula pod tanzanijsko zastavo, je po navedbah policije izplula iz panamskega pristanišča Cristobal, namenjena pa je bila v špansko pristaniško mesto Vigo.

Ključne informacije za operacijo, v kateri je sodelovala tudi mornarica, je španskim organom pregona posredovala ameriška agencija za boj proti mamilom (DEA).

Španija je zaradi svoje geografske lege in tesnih vezi z nekdanjimi kolonijami v Latinski Ameriki za mednarodne tihotapce drog ena glavnih vstopnih točk v Evropo. Z visokim pritokom drog skozi pristanišča se sicer na stari celini spopadata tudi Nizozemska in Belgija.