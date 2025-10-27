Svetli način
Tujina

Španska policija v Atlantiku zasegla več kot šest ton kokaina

Madrid, 27. 10. 2025 09.33 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
Španska policija je sporočila, da je v Atlantiku, dobrih 1100 kilometrov jugozahodno od Kanarskih otokov, na trgovski ladji zasegla 6,5 tone kokaina in aretirala devet članov posadke. Šlo naj bi za eno največjih operacij proti trgovini z mamili v Španiji v zadnjih letih.

Ladja, ki je plula pod tanzanijsko zastavo, je po navedbah policije izplula iz panamskega pristanišča Cristobal, namenjena pa je bila v špansko pristaniško mesto Vigo. 

Ključne informacije za operacijo, v kateri je sodelovala tudi mornarica, je španskim organom pregona posredovala ameriška agencija za boj proti mamilom (DEA).

Španija je zaradi svoje geografske lege in tesnih vezi z nekdanjimi kolonijami v Latinski Ameriki za mednarodne tihotapce drog ena glavnih vstopnih točk v Evropo. Z visokim pritokom drog skozi pristanišča se sicer na stari celini spopadata tudi Nizozemska in Belgija.

KOMENTARJI (6)

Kimberley Echo
27. 10. 2025 11.06
Američani morajo zdaj napadit še Panamo in potopit njihove ribiške ladje, ker ziher prevažajo drogo tako kot Kolumbijci in Venezuelci.
džonborno
27. 10. 2025 10.53
+1
A je ladja prevažala banane?
4BIDEN
27. 10. 2025 10.47
iz luxsemburga?
Aladar
27. 10. 2025 10.22
+2
Tramp mora bonbandirati tovarne kje izdelujejo droge.
Medo1964
27. 10. 2025 10.17
+3
Tjah, a bo nas parlament se zdaj malo bolj razsodno obnasal,,, vsaj do naslednje posiljke???
Morgoth
27. 10. 2025 10.22
+2
Oh kje, imajo zalogo😉
