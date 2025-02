Filmska aretacija pobeglih zapornikov, v avtomobilu skrivala tudi slovenske dokumente

Španska policija je v Alicanteju na bencinski črpalki aretirala Rodolfa Lohrmanna in Marka Camerona, ki sta lani septembra s še tremi pajdaši po lestvi pobegnila iz portugalskega zapora. Ob aretaciji so v njunem avtomobilu našli večjo količino gotovine, dve pištoli in ponarejene slovenske dokumente.

OGLAS

7. septembra lani je iz zapora 70 kilometrov severno od Lizbone pobegnilo pet nevarnih zapornikov. Iz zaporniških celic so pobegnili z zunanjo pomočjo po lestvi. Portugalske oblasti so španskim kolegom javile, da je peterica najverjetneje pobegnila čez mejo. Prve ti pobegle zapornike so ujeli konec lanskega leta. Med njimi so bili Fernando Ribeiro Ferreira, ki so ga ujeli na severu Portugalske, Shergili Farjiani, prijeli so ga v Padovi v Italiji in Fabio Loureiro, ki so ga aretirali v Maroku. Na svobodi sta bila še dva zapornika.

Preiskava se je nadaljevala in v sklepno fazo vstopila 28. januarja, ko je policija v Alicanteju našla dokaze, da se pobegla zapornika nahajata v Španiji, kjer se gibata med Alicantejem in Malago. Ena od žrtev je prijavila, da sta ji dva moška grozila in policija je potrdila sume, da gre za 61- in 36-letnega zapornika. Lohrmann je 61-letni argentinski državljan, kazniva dejanja pa je izvajal v več deset državah. Pred pobegom je na Portugalskem prestajal 17-letno zaporno kazen in čakal na izročitev Argentini. 36-letni Cameron pa je v preteklosti storil več nasilnih kaznivih dejanj, med drugim so mu sodili zaradi mučenja in ropa. Pred uspešnim pobegom je skušal pobegniti iz še enega portugalskega zapora. Oba sta bila osumljena sodelovanja pri trgovini z drogo. V avtomobilu odkrili ponarejene slovenske dokumente Španska policija je pri vseh aretacijah sodelovala s portugalskimi organi, vendar za zdaj še ni jasno, kje sta Lohrmann in Cameron v preteklih mesecih bivala, poroča španska Antena3.

V avtomobilu so našli pištoli, gotovino in ponarejene slovenske dokumente. FOTO: Enex icon-expand