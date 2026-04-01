Tujina

Odkrili tunel s komoro, dvigalom in železnico za tihotapljenje hašiša v Evropo

Ceuta, 01. 04. 2026 10.27 pred 27 dnevi 1 min branja 25

N.L.
Predor za tihotapljenje droge

Španska policija je v Ceuti, španskem avtonomnem mestu na severni obali Afrike, odkrila dodelan predor, prek katerega so iz Maroka v Španijo tihotapili hašiš. Ob odkritju so zasegli tudi več kot milijon evrov gotovine in 15 luksuznih vozil. Pridržali so 27 ljudi.

Pod enim od skladišč so odkrili več deset metrov dolg predor v treh nivojih z jaškom in komoro za shranjevanje palet. Predor je imel tudi železnico z vagoni in podzemno dvigalo. Sistem je bil urejen tako, da je zahteval minimalno človeško posredovanje.

Španska policija je ob odkritju tunela zasegla 17 ton drog, od tega 228 kilogramov hašiša in 88 kilogramov kokaina, za 1,4 milijona evrov gotovine, 66 naprav za komuniciranje in 15 luksuznih vozil. V akciji so aretirali 27 ljudi.

Španija je sicer glavna vstopna točka za uvoz hašiša, iz Ceute ga na evropsko celino prevažajo s hitrimi čolni.

Poleg Ceute je tudi špansko mesto Melilla na afriški celini obkroženo z Marokom, tvorita edino kopensko mejo Evropske unije z Afriko.

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pismonosa
01. 04. 2026 19.36
Ne se bat hasisa ni v Sloveniji, ker je konoplja prepoceni, in hasis posledicno predrag.
Dražen Marjanović
01. 04. 2026 15.42
17 ton drog, 228kg hasis 88kg kokain.
25.maj
01. 04. 2026 15.31
mene pa zanima, zakaj se španjolci tolko napihujejo okrog gibraltarja, ko pa sami počnejo isto v maroku, naj ceuto in melilo prepustijo maročanom, potem bojo verodostojni
bandit1
01. 04. 2026 16.36
Gibraltar je v kolonialni lasti GB.
Kmecka logika
01. 04. 2026 14.48
Tunel iz maroka do spanije🤣🤣🤣
Desno
01. 04. 2026 14.10
Škoda
mmickica
01. 04. 2026 13.56
🤣🤣🤣 1.april.
bazilika555
01. 04. 2026 13.03
hašiš je prepoceni za take podvige! je pa 1. april kar primeren!
Wolfman
01. 04. 2026 12.26
Kaj bi evropejci brez hašiša, brez oljčka z, zdravljenje raka in podobno...? A si lahko predstvaljate državljane ZDA brez kokaina? imaš takoj krvavo državljansko vojno.
SpamEx
01. 04. 2026 12.12
komora za dehanje?
modelx
01. 04. 2026 11.34
1. april
Janez23
01. 04. 2026 11.04
Slaba novica za Metelkovo 6.
Samo.Jst
01. 04. 2026 11.04
Ne razumem, kakšna je razlika ali hiter čoln natovoriš na maroški plaži in prepelješ preko ožine al 10km vzhodneje in je začetna točka Ceruta. V kolikor bi za prevoz uporabljali lokalni trajekt med celinsko Španijo in tem oddaljenim mestom, potem ima smisel, tako pa mi nekako ne pije vode.
Wolfman
01. 04. 2026 11.03
A naše voditeljice EU pa ne uporabljajo tunelov v sodelovanju u Izraelom? Res pa je, da ne želite vedeti, kaj gre že vse po tunelih iz EU v Izrael in iz njega! Od otrok, do orožja...
bandit1
01. 04. 2026 10.49
Tu ni neke logike. Maroko - Španija in tunel. A je pod Gibraltarjem?
Rotter
01. 04. 2026 10.54
Poglej na zemljevid.
Samo.Jst
01. 04. 2026 11.01
google maps
SpamEx
01. 04. 2026 10.45
No pa sem nekaj novega izvedel. Nisem vedel da ima EU del ozemlja v Afriki
kleos
01. 04. 2026 11.02
Glavna sta avtonomni mesti Ceuta in Melilla na severni obali Maroka. Ta mesta so del Evropske unije in Španije. In zaradi tega ima EU dejansko kopensko povezavo z Afriko. Je pa res da se take stvari ne umenjajo, kaj šele učijo v šoli.
mmickica
01. 04. 2026 14.55
Tudi Kanarski otoki so geografsko v Afriki, spadajo pa k Spaniji.
SpamEx
01. 04. 2026 10.42
šit je za zvit
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 04. 2026 10.39
SDSov podmladek pa v jok pa na drevo… 😂
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
