Odkrili tunel s komoro, dvigalom in železnico za tihotapljenje hašiša v Evropo

Pod enim od skladišč so odkrili več deset metrov dolg predor v treh nivojih z jaškom in komoro za shranjevanje palet. Predor je imel tudi železnico z vagoni in podzemno dvigalo. Sistem je bil urejen tako, da je zahteval minimalno človeško posredovanje.

Španska policija je ob odkritju tunela zasegla 17 ton drog, od tega 228 kilogramov hašiša in 88 kilogramov kokaina, za 1,4 milijona evrov gotovine, 66 naprav za komuniciranje in 15 luksuznih vozil. V akciji so aretirali 27 ljudi.

Španija je sicer glavna vstopna točka za uvoz hašiša, iz Ceute ga na evropsko celino prevažajo s hitrimi čolni.

Poleg Ceute je tudi špansko mesto Melilla na afriški celini obkroženo z Marokom, tvorita edino kopensko mejo Evropske unije z Afriko.