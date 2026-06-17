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Španska poslanka zapela Trumpu: Vse najboljše, gospod genocid

Bruselj, 17. 06. 2026 13.12 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
N.V.
Irene Montero

Nedavno je ameriški predsednik Donald Trump proslavil svoj 80. rojstni dan. In kljub temu da ima Trump podporo svojih ameriških zaveznikov pri skoraj vsemu, kar naredi, pa v Evropi tega ni deležen. To je dokazala ena izmed španskih poslank, ki mu je v Evropskem parlamentu zapela pesem "vse najboljše", vendar dodala svoje besedilo.

Irene Montero, španska poslanka, ki je bila v Evropski parlament izvoljena leta 2024, je že dolgo velika kritičarka izraelskih napadov na Gazo, njeni komentarji in opazke pa so se še zaostrili, ko se je začela vojna v Iranu.

Tokrat je razburila v Evropskem parlamentu, kjer je Trumpu za rojstni dan zapela prav posebno pesmico.

"Kaj praznuje Evropa? Lahko praznujemo, da smo ustavili genocid, da smo ustavili ilegalno vojno ZDA in Izraela proti Iranu, da imamo zlomljene vezi z Izraelom, da smo ustavili okupacijo v Libanonu?" se je spraševala poslanka. "Nič od tega ne moremo praznovati. Torej, kaj lahko praznujemo tukaj v Evropi?"

In nato je vprašanje naslovila na visoko predstavnico EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, Kajo Kallas: "Kaj praznujete vi, gospa Kallas? Praznujete morda rojstni dan Donalda Trumpa? Torej mu bomo zapeli pesem."

"Vse najboljše za Trumpa, vse najboljše za Trumpa, vse najboljše, gospod genocid," je zapela Montero.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Monterova večkrat ostra do Kallasove

Monterova in mnogi drugi španski poslanci so sicer že dolgo kritični do dogajanja na Bližnjem vzhodu. Nedavno je Evropsko unijo obtožila, da ni zaščitila evropskih državljanov na flotilji, namenjeni v Gazo, ki jo je prestregel Izrael. Med plenarno razpravo o Bližnjem vzhodu je ostro kritizirala Kallasovo.

"Izrael je že 24 ur sredi Sredozemskega morja, kar samo po sebi veliko pove, saj prestreza ladje in ugrablja evropske državljane," je dejala poslanka stranke Podemos. "To se vam zdi zabavno, kajne? Meni se nikakor ne zdi," je nadaljevala. "Ali boste kdaj storili karkoli, da bi jih zaščitili?"

"Kaj bi storili, če bi Iran ali Rusija sredi Sredozemskega morja ugrabljala evropske državljane?" je vprašala. "Ker pa je to Izrael, se samo nasmehnete in pogledate stran. Sram naj vas bo."

Poleg tega je večkrat pozvala svojo državo, naj izstopi iz pakta Nato, pri čemer je dejala, da sta največji grožnji svetovni varnosti Izrael in ZDA. Maja 2025 pa je na omrežju X Izrael označila za "teroristično državo, ki jo vodi Hitler našega stoletja in ki Palestincem počne iste stvari, kot so jih nacisti počeli Judom".

irene montero španija evropski parlament donald trump

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KOMENTARJI14

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stauffenberg
17. 06. 2026 14.55
Kje si Grims&Co? Hvala Ireni za lepo zapeto pesem in pogum, da pove podrepnikom, kaj si misli o njih. Bravo.
Odgovori
+1
4 3
Banion
17. 06. 2026 14.47
glas razuma, preslišan, žal
Odgovori
+0
4 4
VladdyDaddy
17. 06. 2026 14.41
Mislim da se gospa ni učila geografije in je zamešala dve državi
Odgovori
+3
6 3
blazboss
17. 06. 2026 14.36
ta se je strgala iz ketne.
Odgovori
+1
6 5
Nidani
17. 06. 2026 14.23
Janšisti...bo zanimivo brat zanamcem čez 50 let, kakšen črn madež Slovenije ste...
Odgovori
+4
10 6
Amenhotep
17. 06. 2026 15.06
Nidani, čez 50 let bo Evropa črna celina. In to zaradi levakov, ljubiteljev palestincev in hamasovcev...
Odgovori
0 0
bronco60
17. 06. 2026 14.23
Bravo mlada španka, vse to je res, samo zaradi materijalne koristi. Za Kallasovo je pa znano, da jo ne zanima nič drugega, kot rus, ki ga spusti v gozdu blizu njihove meje.
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+7
12 5
Actual Asparagus
17. 06. 2026 14.10
"Nedavno je Evropsko unijo obtožila, da ni zaščitila evropskih državljanov na flotilji, namenjeni v Gazo" ... c...c...c..c. A na španskem letališču (Bilbao) pa je OK z 75 cm pendreki pretepst taiste "ljudi"....? Aja...ni Izrael, pa je OK. Kakšna globoka zabloda.
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-4
4 8
JP2022
17. 06. 2026 14.10
Kaka medijska tekma v pljuvanju
Odgovori
+1
4 3
Amenhotep
17. 06. 2026 14.05
Ko se oglašajo konkvistadorji....
Odgovori
-5
2 7
Rd350
17. 06. 2026 14.04
Pa ravno Španci se oglašajo. Največji klavci domačinov v srednji in južni Ameriki.
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-1
6 7
Misija1
17. 06. 2026 13.50
Haha in tale gospodična misli, da je spremenila Svet, ker se je osmešila s petjem brez posluha in slabim angleškim naglasom, ko je želela pokazati nestrinjanje s Trumpom
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-1
11 12
vlahov
17. 06. 2026 13.34
Tipično za leve , ki podpirajo genocid Judov.
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+1
12 11
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