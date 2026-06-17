Španska poslanka zapela Trumpu: Vse najboljše, gospod genocid

Irene Montero, španska poslanka, ki je bila v Evropski parlament izvoljena leta 2024, je že dolgo velika kritičarka izraelskih napadov na Gazo, njeni komentarji in opazke pa so se še zaostrili, ko se je začela vojna v Iranu.
Tokrat je razburila v Evropskem parlamentu, kjer je Trumpu za rojstni dan zapela prav posebno pesmico.
"Kaj praznuje Evropa? Lahko praznujemo, da smo ustavili genocid, da smo ustavili ilegalno vojno ZDA in Izraela proti Iranu, da imamo zlomljene vezi z Izraelom, da smo ustavili okupacijo v Libanonu?" se je spraševala poslanka. "Nič od tega ne moremo praznovati. Torej, kaj lahko praznujemo tukaj v Evropi?"
In nato je vprašanje naslovila na visoko predstavnico EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, Kajo Kallas: "Kaj praznujete vi, gospa Kallas? Praznujete morda rojstni dan Donalda Trumpa? Torej mu bomo zapeli pesem."
"Vse najboljše za Trumpa, vse najboljše za Trumpa, vse najboljše, gospod genocid," je zapela Montero.
Monterova večkrat ostra do Kallasove
Monterova in mnogi drugi španski poslanci so sicer že dolgo kritični do dogajanja na Bližnjem vzhodu. Nedavno je Evropsko unijo obtožila, da ni zaščitila evropskih državljanov na flotilji, namenjeni v Gazo, ki jo je prestregel Izrael. Med plenarno razpravo o Bližnjem vzhodu je ostro kritizirala Kallasovo.
"Izrael je že 24 ur sredi Sredozemskega morja, kar samo po sebi veliko pove, saj prestreza ladje in ugrablja evropske državljane," je dejala poslanka stranke Podemos. "To se vam zdi zabavno, kajne? Meni se nikakor ne zdi," je nadaljevala. "Ali boste kdaj storili karkoli, da bi jih zaščitili?"
"Kaj bi storili, če bi Iran ali Rusija sredi Sredozemskega morja ugrabljala evropske državljane?" je vprašala. "Ker pa je to Izrael, se samo nasmehnete in pogledate stran. Sram naj vas bo."
Poleg tega je večkrat pozvala svojo državo, naj izstopi iz pakta Nato, pri čemer je dejala, da sta največji grožnji svetovni varnosti Izrael in ZDA. Maja 2025 pa je na omrežju X Izrael označila za "teroristično državo, ki jo vodi Hitler našega stoletja in ki Palestincem počne iste stvari, kot so jih nacisti počeli Judom".
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