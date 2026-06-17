Španska poslanka zapela Trumpu: Vse najboljše, gospod genocid

Irene Montero, španska poslanka, ki je bila v Evropski parlament izvoljena leta 2024, je že dolgo velika kritičarka izraelskih napadov na Gazo, njeni komentarji in opazke pa so se še zaostrili, ko se je začela vojna v Iranu.

Tokrat je razburila v Evropskem parlamentu, kjer je Trumpu za rojstni dan zapela prav posebno pesmico.

"Kaj praznuje Evropa? Lahko praznujemo, da smo ustavili genocid, da smo ustavili ilegalno vojno ZDA in Izraela proti Iranu, da imamo zlomljene vezi z Izraelom, da smo ustavili okupacijo v Libanonu?" se je spraševala poslanka. "Nič od tega ne moremo praznovati. Torej, kaj lahko praznujemo tukaj v Evropi?"

In nato je vprašanje naslovila na visoko predstavnico EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, Kajo Kallas: "Kaj praznujete vi, gospa Kallas? Praznujete morda rojstni dan Donalda Trumpa? Torej mu bomo zapeli pesem."

"Vse najboljše za Trumpa, vse najboljše za Trumpa, vse najboljše, gospod genocid," je zapela Montero.