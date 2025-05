Airbnb mora blokirati 65 tisoč španskih počitniških nastanitev

Dostopnost stanovanj je v Španiji postala velik problem v zadnjih 15 letih, potem ko je gradbeni balon počil, povpraševanje pa presega ponudbo. Država se je zaradi cenovno nedostopnih stanovanj predvsem v Madridu in Barceloni odločila za ukrepe, ki omejujejo oddajanje namestitev turistom. Lokalno prebivalstvo, ki si življenja v stanovanjih v mestu ne more privoščiti, je ureditev stanovanjske problematike zahtevalo tudi na demonstracijah.

65.935 španskih nastanitev za kratkoročni najem nima navedene potrebne številke licence oziroma podatka, ali je lastnik fizična oseba ali podjetje. Nekatere nastanitve pa so imele navedene podatke, ki so se razlikovali od tistih, ki jih imajo v svojih bazah uradni španski organi, poroča AP.

Protest v Madridu in pozivi k ureditvi stanovanjske problematike.

Najbolj strogi so v Barceloni

Najstrožje ukrepe so doslej sprejeli v Barceloni, kjer so lani objavili načrt, po katerem bodo do novembra 2028 ukinili dovoljenja več kot 10.100 stanovanjem, ki jih lastniki turistom oddajajo za kratkoročni najem. Stanovanja bodo na voljo prebivalcem.

Po uradnih podatkih je bilo lani v Španiji okoli 310.000 stanovanj z licenco za počitniški najem, kar je 15 odstotkov več kot leta 2020, poroča Reuters. Še več namestitev je na trgu brez licence.

Airbnb se na tokratni poziv k blokadi več deset tisoč stanovanj še ni odzval. Decembra so javili le, da od ponudnikov vedno zahtevajo, da imajo dovoljenja za oddajanje in da spoštujejo lokalna pravila. Španskemu ministrstvu pa očitajo, da jim niso posredovali seznama nepremičnin brez licence in da ministrstvo ne spoštuje sodnih odločb, v katerih je navedeno, da Airbnb ni nepremičninsko podjetje, temveč digitalno.