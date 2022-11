Španska vasica na prodaj: 44 hiš, hotel, cerkev, šola in bazen za 260.000 evrov

Na meji s Portugalsko, tri ure vožnje od Madrida, leži vasica Salto de Castro. Tam stoji 44 hiš, hotel, cerkev, šola in bazen. A vasica kljub temu, da ima vse to, nima prebivalcev že tri desetletja. Sedanji 80-letni lastnik je vasico kupil z vizijo, da jo bo spremenil v turistično točko. A finančna kriza, ki je sledila kmalu potem, mu je preprečila, da bi uresničil načrt, piše BBC.

Lastnik je sanjal o tem, da bi tu odprl hotel, a to je ustavila finančna kriza, pove Ronnie Rodriguez iz nepremičninske agencije, ki posreduje pri prodaji vasice. In oglas je že požel zanimanje svetovne javnosti. Potem ko je bil pred tednom dni objavljen, je pritegnil že 50.000 ogledov. 300 ljudi je že izrazilo interes za nakup, med drugim so ponudbe iz Rusije, Francije, Belgije in Združenega kraljestva. Potencialen kupec je že plačal za rezervacijo, je razložil Rodriguez.

Območje, kjer leži Salto de Castro, je znano kot izpraznjena Španija. Gre za redko poseljena podeželska območja. Salto de Castro je bil naprodaj že prej, in sicer za kar 6,5 milijona evrov. Ker pa ni bilo kupcev in so bile številne zgradbe uničene, je cena strmo padla. Izklicna cena 260.000 evrov je ekvivalent ceni enosobnega stanovanja v revnih predelih Madrida ali Barcelone.

Toda morebitni kupec Salta de Castro bi moral globoko seči v žep, da bi pritegnil obiskovalce. Kot so ocenili, bi naložba, da bi vasica postala dobičkonosna, znašala do 2 milijona evrov.