Španska vlada po sporni kampanji: Nismo vedeli, da so na sliki prave ženske

Španska vlada se na kritike sprva ni odzivala, zdaj pa je za Radio 1 Newsbeat dejala: "Radi bi pojasnili, da se nismo zavedali, da so ženske na sliki dejansko resnične osebe" . Pojasnili so še, da je bilo tudi v pogodbi navedeno, da gre za naročilo ilustracije brez uporabe kakršnihkoli modelov, poroča BBC. "Inštitut za ženske je zato stopil v stik z modeli na sliki, da bi razjasnil situacijo. Čakamo na dogovor med ilustratorko in manekenkami," so še povedali.

V kampanji je Španski inštitut za ženske uporabil podobo petih žensk različnih oblik in velikosti, a od začetka kampanje so že tri od njih izpostavile, da v uporabo slik niso privolile.

Na novo pojasnilo španske vlade, v katerem trdijo, da niso vedeli, da so na fotografijah "pravi ljudje" pa je dejala: "Temu ne verjamem, niti približno".

Ena od žensk na sliki je Sian Green-Lord , ki na fotografiji leži levo spodaj. Kot smo že poročali, je 32-letnica preko videa na Instagramu sporočila, da se je kar tresla od besa, ko je ugotovila, da so avtorji kampanje njeno fotografijo retuširali in ji tako odstranili protetično nogo. "Ena stvar je, da vzamejo mojo fotografijo brez dovoljenja, povsem nekaj drugega pa je, da spremenijo moje telo," je dejala.

"To je noro, ne morem verjeti, da si kopljejo še večjo jamo"

Vladno pojasnilo zavrača tudi britanska manekena Nyome Nicholas-Williams, ki je nekaj dni po objavi oglasa med ženskami na plaži presenečena zagledala svojo podobo, kako v zlatih kopalkah sedi na tleh in zre v kamero.

"Zdi se, kot da krivdo prelagajo na ilustratorje, čeprav jih je najela vlada," pravi Nicholas-Williamsova. Prepričana je, da bi kampanja lahko bila odlična, če bi jih le povabili k sodelovanju. "Če bi nas povabili v Španijo, naredili fotografiranje in nam plačali, ampak so se odločili, da mojo glavo namestijo na telo nekoga drugega in izbrišejo Sianino nogo."

Green-Lordova je dodala, da je ostala brez besed. "To je noro, ne morem verjeti, da si kopljejo še večjo luknjo," je pripomnila in izpostavila, da se jim niso niti opravičili. "To je komično," pravi. Vztraja, da je treba zadevo razrešiti, saj jih je dogodek precej razburil.