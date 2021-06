Španska vlada pomilostila zaprte katalonske politike

"Pomilostitve so bile potrjene" med jutranjo sejo španske vlade je na Twitterju sporočil Sanchezov urad. "Španska vlada je to odločitev sprejela, ker je najboljša za Katalonijo in Španijo," je povedal premier.

"S tem dejanjem želimo odpreti novo obdobje dialoga in sprave ter enkrat za vselej končati delitve in spore," je še dejal španski premier.

Pojasnil je, da gre za delne pomilostitve. Gre za devet katalonskih voditeljev boja za neodvisnost - te je sodišče obsodilo na večletne zaporne kazni zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev. Ti prestajajo zaporne kazni v višini od 9 do 13 let, toda kljub pomilostitvi še naprej ne bodo smeli opravljati javnih funkcij. Pomilostitve so pogojne, kar pomeni, da v določenem obdobju ne bodo smeli zagrešiti "resnih zločinov".